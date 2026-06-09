Boris toca tierra, se debilita y baja de categoría a depresión tropical este martes 9 de junio

Boris pasa a ser depresión tropical Lluvias y rachas de viento continuarán en varios estados. (cuartoscuro)

La tormenta tropical Boris se ha degradado a depresión tropical al tocar tierra en Guerrero esta madrugada. Continuarán lluvias fuertes en la zona.

¿Cómo va la tormenta tropical Boris?

El día de ayer, se esperaban que Boris tocara tierra con rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora (km/h) y lluvias que alcanzarían los 250 milímetros (mm). Esto causaría deslaves e inundaciones certeros en diferentes localidades.

Hoy en la madrugada, a las 3:00 horas (tiempo centro), Boris llegó a 25 kilómetros este de Punta Maldonado y a 170 km al este de Acapulco. Presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h. Esto llevó a que se redujera su categoría de tormenta a depresión tropical.

Mientras que esto significa que hoy no se verán grandes desastres en el puerto de Acapulco y sus alrededores, se exhorta a los ciudadanos a permanecer alerta durante los siguientes días a las recomendaciones de Protección Civil. La categoría actual de Boris significa que todavía se pueden observar inundaciones en zonas bajas y algunos deslaves.

Sin embargo, esto también denota que las lluvias continuarán fuertes y Guerrero no será el único estado afectado. Se esperan que estas continúen impactando Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias hoy?

Las lluvias serán muy fuertes, es decir de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En la Ciudad de México, se esperan lluvias fuertes que se encontrarán entre los 25 a 50 milímetros. Lo mismo será el caso para el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México y Morelos.