Decreto para aplicar Home Office el 11 de junio: ¿Cómo funcionará y para quiénes aplicará esta medida por inauguración del Mundial?

Home Office 11 de junio Claudia Sheinbaum decretó home office con el propósito de mejorar la movilidad en la capital durante la inauguración del Mundial 2026.

¡Arranca la semana del Mundial 2026! Y con el torneo cada día más cerca de inaugurarse en la Ciudad de México, aparecen también las buenas noticias: este martes 9 de junio se emitió un decreto que instruye a todas las dependencias de la Administración Federal a permitir el home office a empleados y empleadas, con motivo del evento deportivo que se celebrará el cercano jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum publicó dicho decreto con el propósito de “contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial”, sin descuidar las actividades administrativas ni la eficiencia en la prestación del servicio público.

Inauguración Mundial 2026 en México: Sheinbaum decreta home office para el jueves 11 de junio

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria del país comunicó a la población mexicana que el decreto publicado busca reducir el tráfico y “que no haya problemas” el día jueves 11 de junio, tiempo programado para el arranque de la Copa del Mundo 2026, cuyo primer enfrentamiento será México vs Sudáfrica.

Por su parte, Luisa María Alcalde —consejera jurídica de la Presidencia de la República— puntualizó que el decreto aplica únicamente a empleados y empleadas de la Administración Federal que trabajan en la Ciudad de México, sin embargo, también se ha exhortado al sector privado y social de implementar flexibilidades para sus personas trabajadoras.

Hasta el momento, no se tiene contemplado que la medida se repita para los otros partidos que tendrán el territorio de la capital como escenario de este torneo.

¿Quiénes tendrán home office el día de la Inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum, se instruye específicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de implementar el trabajo remoto para la inauguración del Mundial 2026.

A su vez, también les ordena privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que “garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas” de las personas empleadas.

#9deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/FQgZeXpkWD — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 9, 2026

En cuanto al sector privado laboral, el decreto demanda lo siguiente:

“Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial , se exhorta al sector privado y social en la CIudad de México que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral”, esta medida surge con el objetivo de favorecer la movilidad urbana y la seguridad vial en la capital.

¿En qué sectores no aplica el decreto para home office del jueves 11 de junio?

El decreto presenta excepciones en servicios públicos y privados específicos para quienes no aplicará el home office de la inauguración del mundial; éstos son: