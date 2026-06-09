Hay una comunicación muy frecuente con la embajada de Estados Unidos: Roberto Velasco

Roberto Velasco

El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer los detalles de la llamada telefónica que tuvo lugar con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Velasco Álvarez, explicó que la comunicación con la embajada de Estados Unidos es muy frecuente, y que en el caso de el enlace del día de ayer se tocaron cuatro temas:

La cooperación que ambos países tienen en materia de seguridad; de los principios que ya se han hablado con anterioridad bajo el programa de cooperación de seguridad fronteriza. Con este motivo, el día viernes 12 de junio van a tener una reunión en la Ciudad de México con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson ​y con el equipo que ha estado trabajando en el tema, tanto por parte de la embajada como por parte de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad. El segundo tema del que hablaron fue la migración .“Es un tema en el que seguiremos trabajando siempre con respeto a los derechos humanos” Y por último, en tercer lugar hablaron del fentanilo. Roberto Velasco, recordó, que cómo ya lo había mencionado la presienta Claudia Sheinbaum en los últimos dos años, se ha hado una disminución del 76 por ciento de las incautaciones de fontanilla en la frontera.

Por último, también se habló de los temas comerciales y aunque al canciller aclaró que este no es un tema que sea responsabilidad directa ni del departamento de Estado, ni de Secretaria de Relaciones Exteriores, si se trata de un asunto al que ambas instituciones le dan seguimiento. Durante la llamada telefónica entre Roberto Velasco y Marco Rubio ,se dialogó lo importante que es que se llegué a un buen acuerdo por medio de las conversaciones que se encuentran en curso.

El secretario Marco Rubio, además declaró que personalmente le está dando seguimiento al tema y que la comunicación, acerca de este y otros asuntos, va a seguir existiendo.