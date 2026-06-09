Home office y suspensión de clases por el Mundial 2026: quién sí descansa o trabaja en casa el 11 de junio y quién tendrá que ir a la oficina

El arranque del esperado Mundial 2026 está a pocas horas de iniciar en México y, junto con la emoción futbolera, llegó una noticia que alegró a unos y puso triste a otros en oficinas y escuelas: el Gobierno Federal publicó medidas extraordinarias para el 11 de junio, fecha de la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

La decisión abrió una pregunta entre trabajadores y padres de familia: ¿habrá home office obligatorio?, ¿se suspenden clases?, ¿todos descansarán?

¿Qué dice el decreto publicado en el DOF sobre el Mundial 2026?

El decreto publicado dentro del Diario Oficial de la Federación este 9 de junio establece medidas administrativas especiales para facilitar la movilidad, reducir la saturación vial y permitir el desarrollo de actividades relacionadas con la inauguración del torneo en la capital del país.

Entre las acciones principales están:

Implementación de trabajo a distancia para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

para Suspensión de clases en distintos niveles educativos

en distintos niveles educativos Recomendación al sector privado para disminuir actividades presenciales donde sea posible

Cabe mencionar que no se trata de un día festivo oficial ni de un descanso generalizado. Esto quedará sujeto a la autorización interna de cada empleador.

¿Quiénes SÍ tendrán home office el 11 de junio?

Aquí está el grupo que sí tendrá mayores posibilidades de trabajar desde casa:

Trabajadores de la Administración Pública Federal

Las dependencias federales deberán privilegiar esquemas de home office o trabajo remoto para funciones administrativas que no requieran presencia física.

Personal con funciones no esenciales

Las áreas operativas que puedan mantenerse a distancia también podrán migrar temporalmente al esquema remoto como parte del operativo de movilidad.

Trabajadores de empresas privadas, solo si así lo deciden

Para la iniciativa privada no existe una obligación general. El Gobierno invitó a facilitar esquemas flexibles cuando sea viable, pero la decisión queda en cada empresa.

¿Quiénes NO tendrán home office ni descanso automático?

No tendrán garantía automática de trabajar desde casa:

Empleados del sector privado

Si tu empresa no adopta medidas especiales, el trabajo presencial se realizará con normalidad.

Servicios esenciales

Áreas como:

Seguridad

Emergencias

Protección civil

Atención médica

Operación urbana

Atención estratégica

Servicios de transporte público

Deberán continuar actividades presenciales para mantener la operación de la ciudad.

¿Habrá clases el 11 de junio?

El decreto contempla suspensión de clases en la Ciudad de México para educación básica, media superior y superior bajo los esquemas establecidos por autoridades educativas. La medida es aplicable para escuelas públicas y privadas consideradas dentro del acuerdo correspondiente.

¿Por qué se tomó esta decisión por el Mundial?

La inauguración del Mundial FIFA 2026 tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá México en décadas.

Las autoridades buscan disminuir presión vial, facilitar traslados y mantener la operación de la CDMX bajo control ante la llegada de miles de turistas y la realización de eventos simultáneos en la ciudad.