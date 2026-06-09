INER participa en desarrollo de App que ayude a fortalecer el autocuidado y prevención en salud ambiental

App Aire CDMX INER participa en desarrollo de App Aire CDMX, que ayude a fortalecer el autocuidado y prevención en salud ambiental, al brindar información personalizada sobre calidad del aire, radiación ultravioleta y concentración de pólenes

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) participó en el desarrollo de la nueva versión de la App Aire CDMX, una herramienta digital orientada a fortalecer la prevención y el autocuidado frente a los efectos de la contaminación ambiental en la salud.

Patricia Segura Medina, titular del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del instituto, precisó que la aplicación Aire CDMX incorpora un sistema interactivo y personalizado que permite identificar el nivel de vulnerabilidad de cada persona usuaria a partir de información como edad, peso, enfermedades respiratorias, cardiovasculares o metabólicas, así como hábitos como fumar o vapear.

Recomendaciones a grupos vulnerables

“A diferencia de otras aplicaciones que solo informan sobre la calidad del aire, esta herramienta envía recomendaciones personalizadas según las condiciones de salud y el nivel de exposición de cada persona”, señaló, al tiempo que enfatizó que dicha aplicación representa el resultado de más de una década de trabajo conjunto entre instituciones de salud, medio ambiente y monitoreo atmosférico.

En este sentido, refirió que el desarrollo de este proyecto tuvo como antecedente la aplicación Aura (Aplicación Urbana de Riesgos en el Aire), creada por el INER junto con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a partir de investigaciones clínicas realizadas con pacientes con asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Como parte de estas investigaciones, personas pacientes registraron durante varios meses sus síntomas y condiciones de exposición a distintos contaminantes, lo que permitió validar el denominado Índice de Riesgo para Personas Susceptibles, actualmente integrado en la nueva plataforma.

Es importante mencionar que la App Aire CDMX ofrece información en tiempo real sobre calidad del aire, radiación ultravioleta y concentración de pólenes por especie, además de emitir recomendaciones preventivas para reducir la exposición a contaminantes ambientales.

Además, contempla recomendaciones como evitar actividades físicas al aire libre en determinados horarios, utilizar cubrebocas o protección ocular, así como reorganizar actividades cotidianas en función de las condiciones ambientales.

Esta APP, añadió la especialista, dirigida en particular a personas vulnerables, como: adultos mayores, niñas y niños, personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o metabólicas, para la mejor toma de decisiones al momento de realizar alguna actividad, aunque, puede ser utilizada por cualquier persona de manera gratuita.

Asimismo, explicó que la plataforma permite registrar perfiles de familiares o personas cuidadoras, con el fin de recibir alertas y recomendaciones específicas para su protección.

En el marco de esta colaboración interinstitucional, el INER tendrá a su cargo la coordinación de proyectos de investigación relacionados con el uso de la aplicación y el análisis de la información generada por las personas usuarias, bajo protocolos de confidencialidad y protección de datos personales.

La investigadora señaló que esta herramienta también abre nuevas posibilidades para estudiar la relación entre contaminación ambiental y enfermedades respiratorias, metabólicas o cardiovasculares, además de promover la participación ciudadana en la vigilancia ambiental.

“La intención es empoderar a la población con información útil para tomar decisiones de autocuidado y prevenir daños a la salud”, enfatizó.

La titular del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del INER, exhortó a usar esta App Aire CDMX entre la población, instituciones educativas, personal de salud y medios de comunicación, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y cuidado ambiental.