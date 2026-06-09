Mario Delgado afirma que hay justica y recuperación salarial para los maestros

Mario Delgado FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

En medio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carillo, enfatizó en que lo que actualmente ganan los maestros, sean de grupo primaria, administrativo especializado, aspirante a profesor bilingüe de lengua indígena o profesor asociado a tiempo completo, es casi el doble de lo que se les pagaba en el 2012.

Mario Delgado, además, explicó que la gran parte de escuelas que se encuentran en paro en el país se concentran en Oaxaca, con más de 80 por ciento de los planteles cerrados. Otros estados en los que se han presentado afectaciones son Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Ante esto, el secretario de la SEP señaló la inconsistencia con la molestia que algunos sectores de la CNTE mostraron cuando se propuso adelantar las vacaciones, sólo para que ahora se encuentren en paro.

“Es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos ya dentro de la etapa final del ciclo escolar”.

Con la medida que aprobó la presidenta Claudia Sheinbaum para darle transparencia a los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), y que estén más cerca de su familia, en 2026 se han autorizado 10, 538 cambios de centro de trabajo en Chiapas. Igualmente, se dieron mil 17 nombramientos de incrementos de horas, y en otras gestiones se pactó con las y los maestros del estado, recursos por alrededor de 248 millones de pesos para la reinstalación de docentes, bonos de jubilados, recursos para cubrir interinatos, pagos pendientes que tenían en secundarias, entre otros.

El titular de la SEP, enfatizó en que si bien el Gobierno respeta las manifestaciones pacíficas, no lo ve necesario porque considera que existe una atención permanente por parte de la Secretaria de Educación Pública.

“Sí queremos hacer un llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hicieron”. En el caso de Usicamm se ha propuesto una ruta para que se construya una iniciativa que lleve a una Reforma que desaparezca la Usicamm con la que se establezca una nueva relación entre el Estado y el Magisterio en la que se garanticen los derechos laborales.

En cuanto a la Reforma a la Ley del ISSSTE del 2007 “hemos dicho muchas veces que no coincidimos con esa ley”, concluyó Mario Delgado.