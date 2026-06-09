Mario Delgado llama al magisterio a valorar las propuestas presentadas

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública

Durante su participación en la conferencia mañanera, Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, afirmó que 100 maestras y maestros que fueron perseguidos y suspendidos de sus funciones por oponerse a la reforma educativa de 2012 ya fueron reinstalados.

Hizo un llamado al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para valorar las propuestas que ya se les han presentado sobre la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como a regresar a las aulas, ante la proximidad del cierre del ciclo escolar.

“En el caso de la Usicamm, ya se ha propuesto una ruta para construir conjuntamente una iniciativa que conduzca a una reforma que la sustituya y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en la que se garanticen los derechos laborales, exista transparencia y se evite caer nuevamente en las prácticas de los gobiernos neoliberales, como el nepotismo, el favoritismo o la corrupción mediante la venta de plazas”, comentó.

Sobre la Ley del ISSSTE de 2007, el funcionario señaló que el sistema de pensiones mexicano opera bajo un esquema mixto, en el que las cuentas individualizadas se complementan con un componente solidario con el objetivo de garantizar un retiro digno. Este mecanismo busca equiparar la pensión con el último salario percibido del maestro en activo, de manera que, al momento de jubilarse, no vea afectado su nivel de vida.

Además, respecto a los temas de aumento salarial expuso que actualmente, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el salario de un maestro ronda los 20 mil pesos una cifra significativamente mayor a los gobiernos anteriores a Morena, en los que apenas llegaban a los 12 mil pesos.

Respecto a la suspensión de labores escolares, informó que en Chiapas, 2 mil 450 escuelas permanecen sin actividades, lo que representa el 13% del total de planteles en la entidad. En Guerrero, mil 559 escuelas se encuentran en paro, equivalentes al 14.7% del total estatal y en Michoacán son 684 escuelas, alrededor del 6.59%.

Agregó que, en Oaxaca, el 80.6% de las escuelas continúan en paro, mientras que en Zacatecas el 47.34% de los planteles no tienen actividades. “En la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, que representan el 0.23% del total, por lo que prácticamente no existe afectación por esta causa”.

Sobre los apoyos, destaco el caso de Oaxaca, donde se ha destinado más de 23 mil millones de pesos. En Zacatecas, se han alcanzado acuerdos para apoyar diversos procesos académicos como la titulación de docentes, la recuperación de prestaciones, la entrega de un bono especial para maestras y maestros de educación física y artes, acompañantes musicales y médicos escolares, así como apoyos para personas jubiladas y la creación de plazas de educación superior.

En Chiapas, se han incorporado 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), además de autorizarse 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y otorgarse mil 17 nombramientos por incremento de horas.

Asimismo, destacó el acuerdo con las maestras y los maestros de Chiapas para la asignación de recursos por alrededor de 248 millones de pesos para la reinstalación de docentes, bonos para personas jubiladas, apoyos especiales para docentes, cobertura de interinatos, homologación de bonos de educación media superior, ascensos y otros pagos pendientes en el nivel de secundaria.

Finalizo declarando, “Por eso siempre hemos dicho que no es necesario recurrir a este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático y reconocemos el derecho a la libre manifestación pacífica. Existe una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y contamos con la autorización de la Presidenta para atender y resolver aquellos asuntos pendientes que representen casos de justicia”.