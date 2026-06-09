¿Morena podría buscar la anulación de elección en Coahuila? Esto dijo Ariadna Montiel al respecto

Ariadna Montiel acusó una presunta compra masiva de votos mediante códigos QR. Adelantó que el partido buscará agotar todas las vías legales para impugnar los resultados. (Camila Ayala Benabib)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha fijado su postura respecto al reciente triunfo de la coalición PRI-UDC en las elecciones de Coahuila. Durante declaraciones públicas, aseguró que el resultado fue consecuencia de una ‘masiva compra de votos’.

Montiel afirmó contar con información que, según dijo, demuestra que la presunta compra del sufragio se realizó mediante un mecanismo que utilizaba códigos QR para verificar el voto a favor de la coalición. Asimismo, señaló posibles actos de intimidación contra ciudadanos y autoridades con el fin de influir o condicionar el sentido del voto.

Aseguró que el presunto mecanismo utilizado para la compra de votos en la reciente elección replica esquemas empleados en procesos anteriores. La dirigente nacional de Morena afirmó que, mientras en 2012 se recurrió a tarjetas de Monex y Soriana para condicionar el sufragio, en esta ocasión se habrían entregado códigos QR a los votantes. Según explicó, las personas debían tomarse una fotografía después de emitir su voto para comprobar que sufragaron a favor del PRI y, posteriormente, recibir el pago correspondiente.

Morena ‘sugiere’ anular las elecciones de Coahuila

Durante una conferencia de prensa del CEN de Morena, Ariadna Montiel aseguró que el partido se encuentra analizando bases de datos que, según afirmó, contienen información sobre los presuntos recursos utilizados para una compra masiva de votos. Señaló que esta documentación serviría para respaldar las denuncias por un posible fraude electoral.

Asimismo, sostuvo que algunos sufragios habrían sido pagados con montos mínimos de 500 pesos y adelantó que solicitarán el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar el origen de los recursos que presuntamente fueron utilizados en la compra de votos.

Montiel señaló que será la autoridad electoral la encargada de determinar el alcance y la trascendencia de la denuncia; sin embargo, sostuvo que Morena considera que existen elementos suficientes para que sea investigada.

Asimismo, aseguró que, por el momento, el partido está enfocado en documentar el presunto mecanismo de operación de estas supuestas compras masivas de votos y adelantó que agotarán todos los recursos legales y las instancias jurisdiccionales electorales disponibles para dar seguimiento al caso.