Pensión Hombres Bienestar 2026: así será el calendario de pagos en julio

Pensión Hombres Bienestar 2026: registro y requisitos para recibir el apoyo en CDMX (Facebook: Banco del Bienestar)

Aunque aún faltan algunas semanas para el inicio del mes de julio y el comienzo formal de los pagos de la Pensión Hombres Bienestar 2026, autoridades capitalinas ya han dado a conocer la forma en que se distribuirán los recursos y quiénes serán los primeros en recibir el apoyo económico.

Este programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México busca brindar un respaldo económico a hombres de entre 60 y 64 años que todavía no acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal.

Por ello, sí eres beneficiario de este programa social, aquí te decimos cómo quedará organizado el calendario de pagos para el bimestre julio-agosto de 2026.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Hombres Bienestar?

De acuerdo con la mecánica utilizada en entregas anteriores, el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto comenzará a partir del 1 julio de 2026.Las autoridades suelen distribuir los pagos de manera escalonada para evitar saturaciones en el sistema bancario y garantizar que todos los beneficiarios reciban el recurso de forma ordenada.Para ello se utiliza un calendario basado en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Este mecanismo ya ha sido implementado en otros programas sociales y permite organizar la dispersión de recursos de manera más eficiente.

¿Quiénes recibirán primero el depósito?

Como ha ocurrido en procesos anteriores, las primeras fechas suelen corresponder a los beneficiarios cuyos apellidos inician con las primeras letras del alfabeto.Posteriormente, los depósitos avanzan de forma gradual hasta completar la entrega para todos los inscritos en el programa.Aunque el calendario oficial puede presentar ajustes, la expectativa es que el esquema continúe respetando el orden alfabético que ha caracterizado las entregas anteriores.

Letra A: Miércoles 1 de julio

Letra B: Jueves 2 de julio

Letra C: Viernes 3 y lunes 6 de julio

Letras D, E y F: Martes 7 de julio

Letra G: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

Letras H, I, J y K: Viernes 10 de julio

Letra L: Lunes 13 de julio

Letra M: Martes 14 y miércoles 15 de julio

Letras N, Ñ y O: Jueves 16 de julio

Letras P y Q: Viernes 17 de julio

Letra R: Lunes 20 y martes 21 de julio

Letra S: Miércoles 22 de julio

Letras T, U y V: Jueves 23 de julio

Letras W, X, Y y Z: Viernes 24 de julio

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en Pensión Hombres Bienestar?

Sí aún no eres beneficiario de este programa y buscas acceder a él, deberás cumplir con los siguientes requisitos: