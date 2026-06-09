CNTE ¿Qué dice la Ley del ISSSTE 2007 y por qué la CNTE exige derogarla? (Cuartoscuro)

La derogación de la ley del ISSSTE de 2007 se ha consolidado como una de las principales demandas de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyas manifestaciones e instalaciones de un plantón ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México han subido de intensidad.

La protesta sigue vigente: la CNTE quiere la eliminación de la ley del ISSSTE 2007

El sindicato magisterial exige la eliminación definitiva del régimen de cuentas individuales, aquel esquema que sustituyó el sistema solidario por aportaciones obligatorias gestionadas por administradoras de fondos para el retiro (Afore).

Es el régimen donde establece que las y los trabajadores que cotizan a partir del 1 de abril de 2007 solo tienen acceso a la disponibilidad de tres modalidades de jubilación:

La renta vitalicia contratada con una aseguradora.

El retiro programado pactado con la afore y sujeto a que se agoten los fondos.

La pensión garantizada por el Estado si se cumplen los 25 años de servicio, pero los recursos son insuficientes.

Ante esto, la CNTE argumenta que este modelo y el uso de Unidad de Medida y Actualización (UMA) reducen drásticamente la posibilidad de lograr obtener un retiro digno, exigiendo que la jubilación no pase más de una edad asignada.

¿Qué ha comunicado el gobierno de México para darle fin a las protestas de la CNTE?

Por su parte, el gobierno de México ha comunicado formalmente a las comisiones de la CNTE que derogar la ley es financieramente inviable para las finanzas del Estado.

Como alternativa para destrabar el conflicto, las autoridades federales han propuesto un incremento salarial del 9%, el fortalecimiento de Pensionissste, la desaparición de la USICAMMM y la creación de una aseguradora pública de pensiones dedicada exclusivamente a administrar retiros.

No obstante, los contingentes magisteriales consideran estas medidas insuficientes al no tocar a fondo el tema de la reforma del 2007, por lo que han advertido que las protestas seguirán vigentes.