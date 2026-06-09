Roberto Velasco y Marco Rubio coinciden en charla telefónica en reforzar la seguridad fronteriza

El canciller Roberto Velasco adelantó que está abierrta la puerta para un encuentro presencial con Marco Rubio (EFE)

Colaboración binacional — “Hay una disminución del 76 % de las incautaciones de fentanilo en la frontera (entre México y Estados Unidos) desde el inicio de la administración de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y el último mes del que tenemos registro”, señaló este martes en Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sobre los temas que abordó durante media hora en conversación telefónica la noche del lunes con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y resaltó que el punto central fue reforzar la cooperación en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado.

El canciller destacó que “ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (...). Una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso”, y apuntó que

“Conversamos sobre la cooperación que tenemos en materia de seguridad, sobre seguir adelante naturalmente sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley”, refirió.

En la misma línea, Roberto Velasco señaló que esta semana se realizará en Ciudad de México una reunión bilateral de trabajo con representantes de ambos gobiernos para dar seguimiento a estos temas que son claves en la relación bilateral entre México y EU.

El secretario de Exteriores informó sobre los resultados alcanzados por la administración federal en el combate al tráfico de drogas y la migración irregular y resaltó que “hay una baja del 76 % de las incautaciones de fentanilo en la frontera (entre ambos países)”, indicó al agregar que seguirán trabajando de manera conjunta en materia migratoria “siempre con respeto a los derechos humanos”.

Respecto al T-MEC, Roberto Velasco comunicó que hay optimismo sobre este sector y señaló que “conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto con las conversaciones que hay en curso en esta materia”, dijo.

El canciller apuntó que el secretario de Estado de EU le informó que se mantienen atentos a estos temas y que dejaron abierta la puerta para un encuentro presencial para abordar estos y otros temas de interés binacional.

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