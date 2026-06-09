La madrugada de este martes, la tormenta tropical Boris tocó tierra en las costas del Pacífico mexicano, dejando a su paso una estela de afectaciones menores que mantienen en máxima alerta a las autoridades federales y estatales de México. El gobierno federal activó una alerta institucional, desplegando decenas de miles de elementos a lo largo de la franja costera.

Aunque Boris perdió intensidad al contacto con tierra firme, el gobierno de México no ha dado nada por sentado. Desde los Puestos de Comando Interinstitucional instalados en Guerrero y Oaxaca —los estados más golpeados—, una decena de dependencias federales coordina en tiempo real las labores de prevención y atención: la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, la SICT, Conagua, la CFE y la Coordinación Nacional de Protección Civil se han coordinado en uno de los despliegues más amplios de la temporada ciclónica 2026.

Los daños registrados hasta ahora se concentran en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca, con encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de bardas, techos dañados en estructuras ligeras e inundaciones temporales en zonas habitacionales y un mercado. Las interrupciones en el suministro eléctrico, reportadas en varios puntos, fueron restablecidas de inmediato por cuadrillas de la CFE.

El Ejército y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase preventiva con 33,500 elementos, 1,500 vehículos, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y nueve unidades de maquinaria pesada desplegados en zonas de riesgo. En paralelo, la Secretaría de Marina ejecuta el Plan Marina con 4,017 marinos, 60 vehículos, 25 embarcaciones y 300 equipos especializados supervisando áreas vulnerables y verificando refugios temporales.

Además,se cuentan con 1,360 elementos listos para actuar, respaldados por el Centro Estratégico Militar de Acopio, con víveres, agua y enseres disponibles para distribución inmediata en cualquier punto del país.

La tormenta no solo dejó agua: también lodo. La SICT intervino para retirar materiales derivados de deslizamientos de tierra en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del kilómetro 66+800, y en el tramo San Mateo–Río Hondo de la carretera Oaxaca–Puerto Ángel, con el objetivo de restablecer la circulación. Mientras tanto, el incremento en el nivel del mar y el oleaje elevado determinaron el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor, así como la suspensión de clases en la región Costa de Oaxaca. Un refugio temporal fue habilitado en el Auditorio del Albergue Escolar de San Mateo del Mar para quienes lo necesitaran.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las próximas horas traerán lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con acumulados especialmente intensos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El fenómeno obedece no solo al remanente de Boris, sino a su interacción con canales de baja presión, humedad proveniente de ambos litorales y una baja presión en el Golfo de Tehuantepec. Para las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se anticipan las precipitaciones más severas del día.

Cabe señalar que la tormenta tropical Cristina, actualmente ubicada al sur de El Salvador, no representa riesgo para el territorio nacional.

Las autoridades insisten en un mensaje claro: la información oficial es la única fuente confiable. Se exhorta a la población a evitar transitar por zonas inundadas o cruzar ríos y arroyos crecidos —el agua puede arrastrar vehículos—, a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos en zonas montañosas y, en caso de residir en áreas de riesgo, a identificar el refugio temporal más cercano y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.