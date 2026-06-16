Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios

Banco Bienestar (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Este martes, el Banco del Bienestar informó en un comunicado que las sanciones previamente difundidas por fallas en sus controles, corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

Dichas observaciones señaladas por la autoridad ya fueron atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente el Banco del Bienestar opera correctamente.

“De este modo, es importante precisar que las sanciones administrativas referidas no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera, ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar, institución que continúa cumpliendo con su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a las comunidades que históricamente habían carecido de ellos”, finalizó la dependencia.