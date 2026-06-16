CNTE pide al Gobierno definir si continuará el diálogo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron al Gobierno federal definir si existe disposición para continuar el diálogo y atender sus demandas, luego de que en los últimos días surgieran señales de distanciamiento entre ambas partes.

Durante una conferencia de prensa, dirigentes del movimiento magisterial señalaron que la interlocución con las autoridades no está completamente rota, pero consideraron necesario que el Gobierno aclare su postura respecto a las negociaciones. Los representantes de la CNTE afirmaron que han mostrado voluntad para participar en las mesas de trabajo y esperan respuestas concretas a sus planteamientos.

Los líderes sindicales señalaron que una de sus principales exigencias es sostener una reunión directa con la presidenta de México, al considerar que las decisiones más importantes sobre sus demandas dependen del Poder Ejecutivo. Según explicaron, hasta ahora los encuentros realizados con funcionarios federales no han generado soluciones de fondo para los problemas que denuncian desde hace varios años.

Entre las demandas principales de la CNTE se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2008, la mejora de las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación y el cambio en diversos aspectos del sistema educativo. Los docentes consideran que las respuestas presentadas por el Gobierno no responden plenamente a estas solicitudes.

Los dirigentes magisteriales aseguraron que mantendrán sus movilizaciones y el plantón instalado en la Ciudad de México mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas. Además, indicaron que la continuidad de las acciones de protesta será definida por sus órganos internos de decisión y por las asambleas de cada sección sindical.

Por otra parte, el Gobierno federal ha señalado que mantiene abiertos los canales de comunicación con el magisterio, aunque recientemente ha impulsado una estrategia para dialogar directamente con los maestros en las escuelas, sin depender únicamente de los líderes sindicales. Esta propuesta fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por autoridades educativas como una forma de conocer de primera mano las opiniones y necesidades del personal docente.

Sin embargo, la CNTE considera que esta estrategia podría debilitar las mesas de negociaciones existentes y ha insistido en que el diálogo debe mantenerse con sus representantes. Los dirigentes señalaron que cerrar o limitar las conversaciones sería un error que podría dificultar la solución del conflicto.

El diálogo permanece en una etapa bastante conflictiva; después de que la CNTE sostiene que la interlocución no está rota, insiste en que corresponde a las autoridades federales demostrar con hechos su voluntad de negociación y ofrecer soluciones a las demandas que han motivado semanas de movilizaciones en distintas entidades del país.

Por el momento, mientras se desarrollan las actividades programadas por la coordinadora, integrantes del movimiento mantienen bloqueos intermitentes y concentraciones sobre Paseo de la Reforma, particularmente en las inmediaciones de la Torre del Caballito y el cruce con avenida Bucareli.