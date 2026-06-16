INE establece el arranque de los trabajos para definir demarcaciones municipales en Chihuahua

INE

El Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), estableció el arranque de los trabajos para definir 423 demarcaciones en los 67 municipios de Chihuahua, con base en criterios técnicos aprobados por el Consejo General y sustentados en el Censo de Población y Vivienda 2020.

La Consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, consideró relevante que este proceso se realice bajo principios de legalidad, equidad, objetividad, multiculturalidad y pluralismo político, respetando los criterios técnicos y reglas operativas aprobadas por el Consejo General del INE.

Por ello, exhortó a los congresos locales, incluido el de Chihuahua, para armonizar sus legislaciones con la reforma al artículo 115 constitucional, el cual limita a 15 regidurías por ayuntamiento. En este punto expresó: “De no efectuarse seguramente las adecuaciones por parte de los congresos locales, se obligaría a las autoridades administrativas electorales y, en su caso, a las jurisdiccionales electorales a suplir dicha omisión mediante la reducción del número de regidurías”, y agregó que esta situación podría generar impactos negativos en los trabajos de delimitación geográfica y en el uso de recursos.

El titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) Alejandro Sosa Durán, aseveró que el escenario generado tiene carácter preliminar y constituye un primer ejercicio técnico elaborado a partir de la metodología y criterios aprobados para el proyecto.

Sosa Durán resaltó que el proceso incluye la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que garantiza respeto a los derechos colectivos y principios de inclusión y participación. Reconoció la participación de consejeras y consejeros integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, la colaboración de las comisiones de vigilancia, del Instituto Electoral de Chihuahua y del personal técnico del INE, cuyo compromiso fortalece la legitimidad y solidez de cada etapa del proyecto.

Por su parte, Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en Campo de la DERFE, expuso que una demarcación municipal electoral es la delimitación territorial al interior de cada municipio, donde la ciudadanía emite su voto para elegir regidurías por Mayoría Relativa. Precisó que en Chihuahua se delimitarán 423 demarcaciones, distribuidas en 67 municipios, con un rango de entre cinco y 11 regidurías por municipio, según lo establece la normativa local.

También en presencia de representantes de partidos políticos, detalló que la metodología considera siete criterios: número de demarcaciones, equilibrio poblacional, inclusión indígena y afromexicana, integridad de secciones electorales, compacidad geométrica, continuidad geográfica y factores socioeconómicos y geográficos, con los que se busca que cada regiduría represente a un número similar de habitantes, garantizando proporcionalidad y operatividad en la integración de los ayuntamientos.