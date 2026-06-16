Sheinbaum nombra a Carlos Torres como nuevo titular de Nafin y Bancomext

Carlos Torres Rosas fue nombrado director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior

Carlos Torres Rosas inició una nueva etapa dentro del Gobierno de México al asumir la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), luego de concluir sus funciones en la Oficina de la Presidencia de la República.

El nombramiento fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Torres Rosas informó que deja atrás una etapa en la que participó en el impulso y seguimiento de los proyectos prioritarios del país.

“Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país. Hoy inicio un nuevo encargo al frente de Nafin y Bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo”, expresó.

Asimismo, agradeció a la mandataria federal la confianza depositada en él para asumir esta nueva responsabilidad. “Agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum la confianza y el privilegio de servir a nuestra gente”, escribió.

Hasta el 15 de junio de este año, Carlos Torres Rosas se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar. Entre sus responsabilidades estuvieron el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

También tuvo a su cargo la supervisión del cumplimiento de acuerdos e instrucciones del Ejecutivo federal con dependencias y entidades públicas, además de coordinar la planeación, ejecución y evaluación del trabajo de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las distintas entidades del país.

Al asumir la titularidad de los dos bancos de desarrollo, reiteró que trabajará con honestidad y profesionalismo para responder a la confianza otorgada por la Presidenta.

Indicó que uno de sus principales objetivos será fortalecer el papel de Nafin y Bancomext como herramientas para el desarrollo nacional, alineadas con el financiamiento de la estrategia del Plan México y el impulso de proyectos que generen bienestar y contribuyan al fortalecimiento de la llamada economía moral.

Carlos Torres Rosas es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Además, realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.