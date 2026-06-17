México acelera instalación de estaciones de servicio híbrido para autos eléctricos

Más de 14 mil gasolineras en México avanzan hacia un modelo híbrido con cargadores para autos eléctricos y paneles solares.

Con el boom de la fabricación y uso de vehículos eléctricos en México, las más de 14,200 estaciones despachadoras de gasolina que operan desde Yucatán a Baja California ya iniciaron el proceso de adaptación con la instalación de infraestructura para carga eléctrica y solar para autos que no necesitan combustibles fósiles, por lo que de acuerdo con estimaciones de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) y la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AC (Ampes), para el 2030 se espera contar con cerca del 90 por ciento del estaciones con servicio híbrido, con gasolina tradicional y carga de energía eléctrica.

Reportes del sector energético destacan que las gasolineras tradicionales que operan en el país ya comenzaron con esta evolución hacia estaciones de servicio combinado, y es que la apuesta es avanzar a la brevedad hacia una transición en el que además de que se despachen combustibles convencionales, con el crecimiento de la electromovilidad que será esencia para el transporte del futuro, estará desplazando el uso de vehículos de combustión a gasolina.

La Onexpo y Ampes coinciden en que el objetivo con la llegada de vehículos eléctricos ya no es solo vender litros o kilovatios, sino capitalizar el tiempo que el usuario pasa en la estación mediante tiendas de conveniencia, cafeterías y servicios digitales mientras su vehículo se recarga.

Empresas internacionales involucradas directamente en la distribución de combustibles como las británicas Shell y BP, así como la francesa Total están entre las principales impulsoras de este programa de estaciones de servicio híbridas, según destacan informes del sector de despachadores de combustibles.

Shell, empresa británica de hidrocarburos, originaria de Países Bajos, con intereses en los sectores petrolífero y del gas natural, así como del refinado de gasolinas, apuesta por la combinación de este tipo de estaciones que ya comenzó en México este 2026 en ciudades como Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y Monterrey.

Otra de las multinacionales que ya entró al programa es BP, antes conocida como British Petroleum y que se ha destacado por ser una de las compañías de energía más grandes del mundo y conocida por ir a la par con las nuevas tecnologías y adelantos en ramo de la energía y los combustibles.

Y Total, primera empresa francesa del sector que entre sus negocios abarcan toda la cadena de la industria petrolera: exploración, producción, prospección, refinado, distribución, trading y transporte marítimo, y que ahora se abriría camino en el servicio de la electromovilidad con servicios de carga.

Costos

El pasado 5 de junio, Ozbaldo Treviño, exconsejero de la Ampes, señaló al medio especializado Energía a Debate, que el costo promedio de inversión para instalar una estación de carga con dos cargadores de 125 kw es de 2.5 millones de pesos. Sin embargo, fuentes especializadas en electromovilidad refieren que adaptar una estación de gasolina y convertirla a híbrida con cargadores rápidos de alta potencia y sistemas de almacenamiento solar eólico/fotovoltaico puede requerir inversiones de hasta 10 millones de dólares por cada complejo integral.

Sobre este punto, Evergo, que es una plataforma que avanza en la instalación avanzada de carga para vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe, tiene programada una inversión por más de 200 millones de dólares para contar con más de 15,000 estaciones de carga en México.

En tanto, estudios de la industria de la electromovilidad estiman que el país requerirá de más de 760 millones de dólares hacia 2035, para consolidar la infraestructura de carga pública necesaria para autos eléctricos que para ese año podría tener en circulación entre 2.7 millones y 4 millones de vehículos eléctricos e híbridos, lo que representaría el 29.5% del total de autos vendidos en el país, según estimaciones de la Secretaría de Energía (Sener).

La transición hacia los servicios de carga para transporte eléctrico ya es una realidad en México y esto lo constata la instalación y servicio de varias estaciones con el concepto híbrido y que son impulsadas por Shell, BP y Total.

Paneles solares

Por otra parte y de acuerdo con información de Ampes, el avance en la instalación de las estaciones de servicio híbrido aunque es joven en México, sus avances son gigantescos, al grado de que en lo que va del 2026, a la par de la instalación de las estaciones de carga para autos eléctricos, también unas 15 gasolineras en el país ya cuentan con sistemas que utilizan paneles solares en sus techos y marquesinas, para reducir costos de luz y alimentar sus operaciones, haciendo menor la dependencia de la generación eléctrica por combustibles fósiles, lo que se buscará se extienda a todas las estaciones del país.

La fuente refirió que el tal es el avance e interés por la llegada de los autos eléctricos, que empresas de movilidad eléctrica como Evergo (la más avanzada y sofisticada plataforma de estaciones de carga de vehículos eléctricos y con más de 1,200 en el país), ha apostado por acelerar la transición de los combustibles fósiles a la carga eléctrica, con una mayor inversión extranjera.

En esta misma línea se ha pronunciado VEMO, empresa mexicana que lidera la transición hacia la movilidad limpia en Latinoamérica, que el 10 de julio de 2025 anunció un financiamiento por 500 millones de dólares durante los próximos 12 años, para la instalación de servicios de recarga eléctrica.

Como parte del servicio de carga eléctrica, también es vital conocer la ubicación de las estaciones que la ofrecen, y es ahí donde entran otras compañías, como FAZT, que es una de las plataformas de carga rápida líder en México para vehículos eléctricos, que permite a usuarios ubicar las estaciones disponibles y en servicio en un mapa interactivo, para lo cual se deben escanear códigos QR y gestionar el proceso de recarga desde su aplicación móvil FAZT Charging.

Permisos

Estas empresas ya gestionan convenios con grupos gasolineros para aprovechar los permisos y terrenos existentes para la instalación de cargadores rápidos directamente junto a las bombas de combustible convencionales.

La instalación de los servicios de carga eléctrica en las estaciones de venta de gasolina se podrá aprovechar, toda vez que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de septiembre de 2024, de las disposiciones generales de electromovilidad por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), facilita a empresarios del sector, la integración de infraestructura eléctrica sin tener que tramitar permisos desde cero.

De acuerdo con reportes de Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AC, la instalación de estaciones de servicio de recarga eléctrica deben contar con cargadores de alta velocidad (desde 125 kW hasta 350 kW), y aprovechar la infraestructura, accesos y permisos con los que ya cuentan las gasolinerías.

Otro factor clave es el uso de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) que se instalarán en los techos de las estaciones de servicio y marquesinas, para reducir costos operativos de la luz y permitir que la energía utilizada para recargar de los autos eléctricos provenga de una fuente limpia y no de combustibles fósiles.

Asimismo y aunque la mayoría de los puntos de recarga cuentan de manera inicial con un diseño para autos eléctricos convencionales, de baterías enchufables, también se ofrecerán servicios con asistencia de celdas solares integradas, sistema del que está en fase inicial en el país.

La meta

Aunque no existe una fecha establecida para que todas las gasolineras del país cuenten con este servicio híbrido, se espera que el objetivo más cercano sea el de superar el 90 por ciento de las estaciones de servicio del país para el año 2035.

Dentro de la planeación de las empresas interesadas en este esquema híbrido está avanzar en el corto plazo, por lo que al cierre del 2026 se acelere la instalación de cargadores eléctricos multimodales y sistemas de almacenamiento en estaciones de servicio estratégicas en las principales zonas urbanas y carreteras del país.

Otra estimación considera que para el fin de sexenio de la actual administración federal, se hayan instalado ya y en operación al menos 10,000 electrolineras públicas de alta velocidad.

Beneficios

En lo que respecta a los beneficios que traerá la instalación y operatividad de las estaciones de servicio híbrida figuran su modernización, misma que detonará inversiones en infraestructura tecnológica, manufactura de componentes y mantenimiento especializado, lo que derivará a en la creación de nuevos puestos de trabajo técnicos.

Asimismo, mientras el vehículo está en proceso de carga, esto permitirá que durante el tiempo de espera, entre 15 y 30 minutos, será oportunidad para incrementar el consumo de productos en comercios locales, tiendas de conveniencia y servicios integrados en las estaciones.

En lo que respecta al cuidado del medio ambiente, el servicio de recarga será más amigable, con almacenamiento en baterías y generación de energía solar, lo que evitará saturar el Sistema Eléctrico Nacional durante las horas de mayor demanda.

En México existen más de 14,200 estaciones de servicio con permisos vigentes para el expendio de gasolinas y diésel. Alrededor del 53% de las gasolineras mantienen la marca y la imagen comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que el resto opera con otras empresas.