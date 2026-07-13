Esposa del ex director de Pemex le otorga perdón pero sigue vinculado a proceso por violencia familiar

Situación legal de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex ¿Cuánto podría pasar en la cárcel por violencia familiar? (FGJ CDMX)

Durante la audiencia de vinculación a proceso del ex director de Pemex, Víctor N, la jueza de control presentó un oficio en el que la víctima, María Felicia Jiménez otorgó el perdón al ex funcionario y dónde expresa su voluntad de no continuar con las carpetas de investigación bajo el argumento de que está en atención a la estabilidad y bienestar de su núcleo familiar.

La esposa de Víctor N aclaró que no tiene pretensión en contra del acusado y que tiene disposición de rectificar la audiencia que se realizó este lunes.

Sin embargo, la jueza Consuelo Correa rectificó la vinculación del acusado dado que los delitos de violencia familiar y violencia vicaria se persiguen de oficio por lo que continuará el proceso.

Se informó que la siguiente audiencia será realizada dentro de tres meses.

De igual forma se dio a conocer que la defensa del acusado pretende impugnar diversas pruebas presentadas, incluido el vídeo difundido en redes sociales, con el argumento de que no fue extraído del disco duro de la cámara de vigilancia que grabó el momento donde se observa a Víctor N ejerciendo violencia contra su esposa.