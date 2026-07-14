Fiscalía informará sobre la extradición del piloto vinculado al caso de “El Mayo” Zambada

Estrategia de seguridad CIUDAD DE MÉXICO, 14JULIO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que presentó un informe sobre la incidencia de homicidios en el país y la evolución y reducción que ha registrado durante la actual administración. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de informar los motivos y el sustento jurídico de la extradición del piloto presuntamente relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de este martes.

Al ser cuestionado sobre el caso, el funcionario explicó que la investigación está bajo la conducción de la FGR, por lo que corresponde a esa institución dar a conocer los avances, las diligencias realizadas y los fundamentos legales del procedimiento.

Harfuch remite el caso del piloto del ‘Mayo’ a la FGR

“Es un tema que lleva la Fiscalía General de la República y será esa institución la que informe sobre los motivos y detalles del proceso”, declaró García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana evitó abundar en las razones específicas de la extradición y reiteró que la Fiscalía es la autoridad competente para informar sobre los cargos que enfrenta el implicado y el sustento jurídico que respaldó el procedimiento.

El caso está relacionado con el traslado de El Mayo Zambada

La extradición del piloto está relacionada con las investigaciones sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, donde el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido.

García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas mantienen coordinación con las instancias estadounidenses en torno a este asunto. No obstante, insistió en que la FGR será la única institución encargada de informar oficialmente sobre los avances de la investigación y los detalles del proceso de extradición.

El funcionario reiteró que cualquier información relacionada con el desarrollo del caso será dada a conocer por la Fiscalía General de la República, conforme avancen las investigaciones y las diligencias correspondientes.

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