Rechazan senadores recomendación de CNDH sobre caso Ayotzinapa; no al “carpetazo”

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra fue duramente cuestionada por senadores tras recomendación sobre caso Ayotzinapa

Senadores de Morena y la oposición, rechazaron la recomendación de la CNDH que exonera al Ejército de responsabilidades en el caso Ayotzinapa y advirtieron que ese documento no es vinculante ni implica un “carpetazo” a las investigaciones sobre ese tema.

“La recomendación o informe de la CNDH, no sustituye las investigaciones ministeriales, ni las resoluciones de los tribunales, ni tiene el efecto de absolver o condenar a persona alguna”, afirmó el senador de Morena, Saúl Monreal, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Por eso –agregó--es importante Que toda responsabilidad penal corresponde exclusivamente a la fiscalía general de la república y al poder judicial con base en las pruebas que obren en las investigaciones.

Hace unos días, la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra exoneró al Ejército mexicano de responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) construyó una versión “sensacionalista” para atribuir el caso a los militares.

La senadora del PRI, Claudia Anaya advirtió una profunda crisis institucional, ante la colonización de la CNDH por Morena, para plegarla al gobierno y a sus caprichos.

Consideró que Rosario Piedra ya ni siquiera le sirve a la Presidenta Sheinbaum y se ha quedado sola defendiendo al Ejército a capa y espada.

“Pues ahora tenemos a Rosario Piedra como el llanero solitario, queriendo sacar una verdad que ni técnica, ni jurídica, ni política, ni acerca de las víctimas, ni nada concordarte con nada, , ni con lo pasado, ni con lo del GIEI, ni con lo de las organizaciones, ni con lo institucionales, en fin perdida por todos lados”, aseveró

La priista consideró que la recomendación de la CNDH “es una pifia más” de una comisión de derechos humanos que se ha caracterizado un cúmulo de errores.

Dijo que ello pasa porque la CNDH de Piedra Ibarra no tiene consejos consultivos que la aguanten, ni respaldo de las organizaciones que trabajan como pares de derechos humanos, además de que se quedó sola política y organizacionalmente.

“Es una Comisión Nacional de Derechos Humanos plegada al poder”, sostuvo

La senadora de Zacatecas, recordó que la falta de legitimidad de Piedra Ibarra, es de origen, desde su primer periodo al frente de la CNDH, cuando llego por una votación amañado en el Senado y en el segundo periodo impuesta por el operador de López Obrador, Adán Augusto López Hernández.

Dijo que la oposición jamás estuvo ni está de acuerdo con el desempeño de Rosario Piedra y removerla del cargo, sólo esta en manos de la presidenta Sheinbaum y de la mayoría de Morena en el Senado, que como es su costumbre se dedican a taparse y encubrirse unos a otros.