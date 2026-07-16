Caso Ruffo Appel: el PAN pide respeto al debido proceso y actuar contra gobernadores de Morena señalados

Exgobernador en apuros Ernesto Ruffo Appel (izquierda) fue detenido por autoridades federales debido a un presunto contrabando de combustibles. (María Martínez)

El Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe desarrollarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme a lo establecido por la Constitución.

Mediante un comunicado, el partido blanquiazul expresó su confianza en que el exmandatario estatal, el primero en la historia moderna del país en romper la hegemonía de PRI, podrá aclarar los señalamientos en su contra por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías constitucionales.

PAN defiende el debido proceso en el caso Ruffo Appel

Acción Nacional afirmó que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas, sin distinciones por filiación política o cargo público.

Señaló, en ese sentido, que mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que, aseguró, no ha habido actuaciones similares.

El partido sostuvo que la ley no debe aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca.

Cae Ruffo Appel El exgobernador de Baja California fue detenido por huachicol. (FGR)

PAN pide una aplicación imparcial de la justicia

El PAN también consideró que la detención del exmandatario ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien, de acuerdo con el partido, no ha ofrecido respuestas suficientes a los señalamientos públicos en su contra.

Añadió que esta coincidencia hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados. Afirmó que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos.

El PAN, finalmente, reiteró su compromiso con el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley.

El partido sostuvo que la justicia fortalece a México cuando se ejerce con independencia, sin consignas y con pleno respeto a los derechos y garantías de todas las personas.

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al ganar la elección para gobernar Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Su triunfo puso fin a décadas de gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y marcó un precedente en la transición democrática del país.

El exmandatario es investigado por su presunta participación en una red relacionada con el contrabando de combustibles.

Las autoridades lo señalan por posibles delitos vinculados al tráfico ilegal de hidrocarburos, una acusación que deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.