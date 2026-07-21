Aseguran 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas

Aseguramiento Droga asegurada en embarcación. (SSPC)

En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación menor con cinco personas que traían a bordo aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína, en el estado de Chiapas.

Durante un vuelo de patrullaje marítimo, personal naval avistó una embarcación a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas; por lo que, en seguimiento al avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México se dirigió al área para efectuar la intercepción de la embarcación.

Se le realizó una inspección donde personal naval detuvo a cinco personas y aseguró la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de presunta cocaína.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, una vez que el buque arribó a puerto, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de la presunta droga asegurada, el cual se sumará a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Semar, que ascienden a casi 78.5 toneladas de cocaína asegurada en la mar.

Autoridades informaron que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente tres millones 60 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos para la delincuencia organizada.