UNAM realizará revisión del proceso de selección para el ingreso a licenciatura

Resultados UNAM 2026 | Cuándo salen y dónde consultar si fuiste aceptado. (Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que, por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, se elaborará un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

El objetivo del informe es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes. Esto luego de que, tras la publicación de los resultados de la primera aplicación completamente en línea, se registró un comportamiento estadístico anómalo que generó debate sobre la validez y equidad del proceso.

Por ello, la universidad integró una comisión técnica con la participación de expertos que desde distintas disciplinas revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Este estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, se señaló que se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

Del mismo modo se informó que a partir de la publicación de los resultados se está brindando atención a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitaron la revisión de su exámen.