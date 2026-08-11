¿Pueden embargar tu Afore? Suprema Corte aclara qué tipo de trabajadores del ISSSTE o IMSS son candidatos para el embargo

Los ahorros para el retiro suelen verse como una especie de caja fuerte para el futuro. Sin embargo, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió las reglas para determinados casos, abriéndole la puerta al embargo de cuentas Afore.

La decisión involucra a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que tengan una obligación de pensión alimenticia pendiente. Sin embargo, no significa que cualquier deuda, crédito o problema financiero permita quitar dinero de una cuenta para el retiro.

El criterio surgió a partir del amparo en revisión 652/2024, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte. El punto central es que, bajo ciertas circunstancias, el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención y alimentos puede estar por encima de la protección patrimonial de los recursos destinados al retiro.

¿En qué casos pueden embargar mi Afore?

La resolución establece que el acceso a los recursos de la Afore no es automático. Para que pueda aplicarse esta medida, deben presentarse circunstancias específicas.

Uno de los escenarios contemplados ocurre cuando la persona obligada al pago de alimentos no tiene otros bienes que puedan ser embargados para cubrir la deuda.

También se considera el caso de una persona que se encuentre desempleada, de manera que no exista un ingreso laboral disponible para hacer frente a la obligación alimentaria.

Esto es importante: tener una deuda común no significa que la Afore pueda ser embargada. El criterio de la Corte está relacionado con el incumplimiento de una pensión alimenticia y con la falta de otros recursos o bienes para responder por ella.

¿La Suprema Corte puede vaciar mi Afore?

Aquí está uno de los puntos que más pueden generar confusión entre los trabajadores del IMSS o ISSSTE. La resolución no establece que una persona pueda perder todos sus ahorros para el retiro por una deuda alimentaria. Por el contrario, fija un límite para determinar cuánto puede ser afectado.

El monto máximo se calcula tomando como referencia la cantidad que resulte menor entre:

75 días del salario base de cotización de los últimos cinco años.

de los últimos cinco años. 10% del saldo acumulado en la subcuenta de retiro.

Con esto, la medida busca atender la obligación alimentaria sin comprometer por completo los recursos que la persona necesitará para su futuro.

¿La Suprema Corte puede embargar la Afore por cualquier deuda?

No. Este es probablemente el dato más importante para quienes tienen una cuenta de Afore y están preocupados por sus ahorros.

La resolución no establece una autorización general para que bancos, financieras u otros acreedores puedan disponer del dinero destinado al retiro. El criterio está vinculado con el pago de pensión alimenticia y contempla condiciones específicas antes de llegar al embargo.

Por eso, una deuda de tarjeta de crédito, un préstamo personal o cualquier otro compromiso financiero no debe confundirse con el supuesto analizado por la Suprema Corte.

La lógica detrás de la resolución es priorizar el llamado interés superior de la niñez, particularmente cuando existen obligaciones alimentarias que no están siendo cubiertas.

¿Qué cambia para trabajadores del IMSS e ISSSTE?

El fallo representa un cambio relevante porque durante años los recursos de las cuentas de retiro estuvieron protegidos frente a distintos escenarios de embargo.

Ahora, bajo las condiciones señaladas por la Corte, esa protección no es absoluta cuando está en juego el cumplimiento de una obligación alimentaria.

Para quienes cotizan ante el IMSS o ISSSTE, la noticia pone sobre la mesa un punto que puede pasar desapercibido hasta que existe un conflicto legal: los recursos de la Afore tienen una protección especial, pero esta puede ceder en circunstancias determinadas.

¿Por qué la Suprema Corte tomó esta decisión?

El argumento central está relacionado con el interés superior del menor. La Corte consideró que garantizar recursos para alimentación, vivienda, salud y otras necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes puede justificar que, en circunstancias excepcionales, se afecten parcialmente recursos que normalmente cuentan con protección frente al embargo.

El criterio busca encontrar un punto medio: hacer posible el cumplimiento de la obligación alimentaria sin permitir que el deudor quede sin recursos para su subsistencia futura.

Por eso, el fallo no representa una autorización para disponer libremente de las Afore, sino una excepción que puede aplicarse cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Afore y pensión alimenticia: lo que debes tener claro

La resolución de la Suprema Corte deja varios puntos sobre la mesa:

Sí pueden embargar una Afore , pero únicamente bajo las circunstancias establecidas por el criterio judicial

, pero únicamente bajo las circunstancias establecidas por el criterio judicial El supuesto está relacionado con el incumplimiento de una pensión alimenticia .

. No basta con tener cualquier tipo de deuda

La medida puede proceder cuando no existen otros bienes embargables para cubrir la obligación

para cubrir la obligación El desempleo también forma parte de las condiciones contempladas

también forma parte de las condiciones contempladas No se puede disponer de todo el ahorro acumulado

El límite considera el menor monto entre 75 días de salario base de cotización y 10% del saldo de la subcuenta de retiro

Así que sí, las Afore dejaron de ser completamente intocables en este supuesto, pero tampoco significa que cualquier problema financiero pueda convertirse en un pase directo hacia los ahorros para el retiro. El detalle está en las condiciones.