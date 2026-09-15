Colores de la bandera de México iluminan la Torre Azadi, en el corazón de Irán

Hermandad México-Irán (HispanTV)

Hermandad México-Irán — En el marco de los festejos por la Independencia de México, este 15 de septiembre y como un gesto de hermandad, autoridades de Irán iluminaron la Torre Azadi de Teherán, con los colores de la bandera de México.

La iniciativa, propuesta por la embajada de la República Islámica de Irán en México y aprobada por el Ayuntamiento de Teherán, constituye un gesto simbólico de amistad, respeto mutuo y solidaridad entre los pueblos de Irán y México.

De acuerdo con información de la agencia iraní Hispan TV, la iluminación de la Torre Azadi con los colores verde, blanco y rojo y el Águila devorando la serpiente, se considera como un homenaje a una de las principales celebraciones nacionales del pueblo mexicano y transmite un mensaje de cercanía y hermandad entre dos pueblos con antiguas civilizaciones, ricas tradiciones culturales y una voluntad creciente de fortalecer sus relaciones bilaterales.

Asimismo, el gobierno de Teherán a través de su embajada en México subraya que la medida también expresa su agradecimiento por la hospitalidad, el afecto y la solidaridad mostrados por el pueblo mexicano hacia Irán en los últimos meses, especialmente durante la celebración del Mundial de Fútbol y la hospitalidad y apoyo a la selección nacional iraní en la ciudad de Tijuana, en Baja California.

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