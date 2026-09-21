El reloj corre para el Monte de Piedad: el otro sindicato advierte de estos riesgos a casi un año de la huelga

Huelga de Nacional Monte Piedad cumplirá un año este 1ro de octubre. CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad declaró que no hay avance para levantar la huelga que estalló el primero de octubre pasado. Arturo Zayún González, secretario general de la organización gremial, expuso que “no hemos llegado a ninguna conclusión”, por lo que se acordó un nuevo encuentro para el jueves próximo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El dirigente del Sindicato Independiente de Monte de Piedad, Gerardo Díaz, junto al comité del mismo, han exigido que se detenga la huelga de NMP, pues de prolongarse, habrán consecuencias que afectarán también a los trabajadores.

Además, advirtió de la presencia de “mano negra” por parte de Arturo Alcalde, padre de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quien habría prolongado la resolución de la huelga al llevarla hasta la Suprema Corte.

¿Cómo es que se ha prolongado mediante la SCJN la huelga de Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo a Gerardo Díaz, la huelga se ha prolongado de forma indefinida debido a la intervención de Arturo Alcalde. El dirigente ha mencionado que influyó mucho al llevar el tema hasta la Suprema Corte, atrayéndolo frente a la negativa del Sindicato Independiente. “La verdad, tenemos miedo todas las familias que dependen de nuestra fuente de trabajo”. Expresó en un comunicado para Agencia Reforma.

El día 24 de agosto de 2026 pasado, el Pleno de la Corte atrajo un amparo en el que se declaró como ilegal la huelga. Dicho amparo fue otorgado por parte de un juzgado de distrito y por el cual, en caso de no encontrar una solución negociada, la huelga podrá prolongarse incluso más de lo previsto.

¿Cuáles son los peligros de los que advierte el Sindicato Independiente de Monte de Piedad?

Entre los peligros de los que advierten los miembros del sindicato independiente en caso de prolongar la huelga, se encuentran riesgos económicos para los trabajadores, así como la perdida de acceso servicios médicos. El sindicato independiente sostiene además que, las intenciones del sindicato mayoritario, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, ha llevado el conflicto a instancias ya consideradas como insostenibles.

Además, han señalado del peligro que supondría prolongar el conflicto, provocando la extinción de la institución, similar a lo ocurrido con Notimex y Mexicana de Aviación. También recalcó sobre la situación que viven los trabajadores mientras la huelga sigue en pie, al comunicar sobre el fallecimiento de nueve trabajadores en activo y siete familiares de empleados, al no contar con el acceso al servicio médico prestado en el contrato colectivo.

Es decir que, en otras palabras, de prolongarse aún más la huelga y no retomar las actividades, además del colapso financiero de la institución, se dejaría sin sustento a la plantilla laboral, incluyendo, como ya se mencionó, el acceso a servicios como el médico.

¿Cuál es la postura del Sindicato Independiente de Nacional Monte de Piedad?

Este sindicato, conformado por 400 trabajadores de los mil 800 dentro de la institución, ha sido firme sobre su intención de levantar la huelga en busca de una solución, pues el tema “ya no se aguanta”. El mismo Díaz comenta que es necesario cuidar la fuente de empleo y regresar a trabajar.

Díaz también rechazó la idea de que la institución haya buscado o busque desmantelar el contrato colectivo así como eliminar el servicio médico, contrario a lo afirmado por parte del sindicato mayoritario, dirigido por Arturo Zayún González, quien es señalado también por su relación con Arturo Alcalde Justiniani, quienes buscan llevar al límite financiero a la institución para su posterior desaparición.

Igualmente informó que su agrupación ya se sumó a la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, buscando el respaldo jurídico y el apoyo de otras organizaciones. Con esto, la intención es que se amplíe su presencia entre los trabajadores sindicalizados y así poder lograr el levantamiento de la huelga.