Greer destaca postura “pragmática” de México en revisión del T-MEC

Jamieson Greer (Mario Jasso)

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que México ha mantenido una postura “bastante pragmática” durante las conversaciones bilaterales para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y destacó que ambos gobiernos han optado por mantener buena parte de las negociaciones de manera discreta.

En entrevista, Greer señaló que México ha realizado diversos cambios en materia comercial y mencionó como ejemplo la puesta en marcha de un sistema para monitorear el comercio de aluminio.

Greer explicó que Estados Unidos busca fortalecer las reglas de origen para evitar que mercancías producidas fuera de Norteamérica ingresen al mercado estadounidense aprovechando las preferencias comerciales del T-MEC.

En particular, mencionó la preocupación del país vecino por posibles operaciones de transbordo o transformación de mercancías provenientes de China y Vietnam en México o Canadá antes de su ingreso al mercado estadounidense.

Según Greer, esta situación está vinculada con preocupaciones estadounidenses sobre competencia desleal, precios y prácticas comerciales de China.

La revisión del tratado contempla precisamente discusiones sobre reglas de origen y seguridad económica. En las rondas previas, México y Estados Unidos también han abordado sectores como automóviles, acero, aluminio y otras cadenas productivas estratégicas.

Incertidumbre en la relación comercial con China

Respecto a China, Greer afirmó que Estados Unidos continuará dialogando con Beijing sobre la tregua comercial vigente, cuya fecha de vencimiento señaló para el 10 de noviembre.

El representante comercial estadounidense expresó dudas sobre una eventual extensión, aunque indicó que las conversaciones continuarán antes de esa fecha.

También mencionó las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras y sostuvo que la relación entre Washington y Beijing requiere mecanismos adicionales para verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre comercio y tierras raras continúan mientras ambas partes preparan nuevos encuentros de alto nivel.