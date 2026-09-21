Impulsa IMSS cooperación internacional en la Atención del Cáncer Infantil en las Américas

IMSS EL Seguro Social impulsa, a través de la Conferendcia Interamericana de Seguridad Social (CISS), la participación de especialistas y organismos como OPS/OMS, en la atención del cáncer infantil en las Américas

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocó a especialistas en cancerología y organismos internacionales a la Segunda Reunión Internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, el cual se realiza del 21 al próximo 23 del mes en curso.

El objetivo es fortalecer la cooperación regional y consolidar estrategias conjuntas que mejoren la atención integral de niñas y niños con cáncer, así como ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios dirigidos a la población pediátrica vulnerable.

La presidenta honoraria del voluntariado del IMSS, Alejandra Aburto de Robledo, en representación del director general, Zoé Robledo, externó su confianza en que el intercambio de experiencias exitosas permitirá avanzar en la consolidación de sistemas integrales que mejoren la calidad y sobrevida de los pacientes.

Ante especialistas en la atención del cáncer infantil en las Américas resaltó que el instituto cuenta el voluntariado, integrado por más de 2,400 personas quienes apoyan a niños y adolescentes y a sus familias durante el tratamiento médico.

El doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes del IMSS, destacó la relevancia de las decisiones y acuerdos a que se lleguen en dicha reunión, ya que impactarán en los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (OncoCREAN), que brindan atención homologada y prioritaria a más de 6 mil,200 pacientes.

La doctora María Liliana Vázquez Ponce, consultora de cáncer infantil en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que en la actualidad en América Latina hay 30 mil niñas, niños y adolescentes con esta enfermedad, por lo que el desafío es enorme y el trabajo conjunto y la continuidad son clave.

El doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, señaló que las acciones contra el cáncer deben centrarse en garantizar el acceso oportuno, contar con espacios adecuados, recursos humanos especializados en atención oncológica, equipamiento y medicamentos y el apego al tratamiento y de que el paciente sea atendido en la institución a la que llegue, en el momento preciso, así como garantizar los medicamentos necesarios para incrementar la sobrevida.

José Pedro Kumamoto, secretario general de la CISS, resaltó que México, a través de los OncoCREAN, ha acercado la atención especializada a infancias con cáncer, mejorar los tiempos de atención y fortalecer el seguimiento de los pacientes, elevando, en los últimos años la sobrevida de las infancias mexicanas con cáncer, superando ya el 80″.

En tanto, la doctora Soad Linneth Fuentes, directora Regional México, América Central y El Caribe de St. Jude Global Pediatric Medicine, destacó el trabajo realizado con los OncoCREAN y las experiencias compartidas en encuentros como éste, que permiten a los países de Latinoamérica conocer y aprender de los retos que cada uno enfrenta en materia de cáncer.

Al encuentro asisten representantes de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana, quienes presentarán avances y desafíos en oncología pediátrica, además de participar en conferencias magistrales, mesas de trabajo temáticas y relatorías para fortalecer la cooperación internacional.