INE crea grupo de trabajo para prevenir y atender violencia política contra las mujeres

Junta General Ejecutiva del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Junta General Ejecutiva (JGE), aprobó la creación del Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), que operará durante el periodo 2026-2031.

La medida contempla también la aprobación de los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento, con los que se establecen las atribuciones, criterios de actuación y mecanismos de coordinación de este órgano multidisciplinario.

La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), Iliana Araceli Hernández Gómez, señaló que la creación del grupo da cumplimiento a un acuerdo previo del Consejo General relacionado con la Estrategia para la Prevención y Atención de la VPMRG 2026-2031.

De acuerdo con el INE, dicha estrategia busca establecer una herramienta institucional de largo plazo que permita integrar y coordinar las acciones, programas y proyectos que desarrolla el organismo en colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los partidos políticos.

Entre las principales funciones del nuevo grupo estará el seguimiento de denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la articulación de acciones preventivas para evitar la repetición de casos y reducir la dispersión de esfuerzos institucionales.

El órgano también deberá impulsar la coordinación entre las distintas áreas del INE involucradas en la atención de esta problemática, con el objetivo de contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones libres de violencia.

Los lineamientos aprobados establecen además que el grupo podrá monitorear el cumplimiento de las líneas de acción, elaborar y emitir opiniones técnicas y sistematizar la información proporcionada por las áreas e instituciones participantes.

La presidencia del Grupo de Trabajo estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del INE, mientras que la UTIGyND fungirá como Secretaría Técnica y área de apoyo.

Como instancias coadyuvantes participarán:

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social.

El grupo también contará con representaciones permanentes e invitadas, cuya participación dependerá de las atribuciones de cada área y de su relación con las acciones de prevención y atención de la VPMRG.

La JGE instruyó a la presidencia del grupo realizar las gestiones necesarias para su integración y convocar a la sesión de instalación.

Los lineamientos establecen la periodicidad de las sesiones, las atribuciones de sus integrantes y los criterios para su actuación, con el propósito de garantizar una atención expedita y con perspectiva de género.

El Grupo de Trabajo comenzará formalmente sus funciones una vez que sea instalado y tendrá vigencia ordinaria hasta el 31 de diciembre de 2031.