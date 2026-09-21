Lotería Nacional celebra con sorteo los 50 años del Heroico Colegio Militar

billete conmemorativo Heroico Colegio Militar

El Heroico Colegio Militar de Tlalpan fue escenario del Sorteo Zodiaco No. 1761 de Lotería Nacional, realizado en territorio para conmemorar los 50 años de esta institución educativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde generaciones de mujeres y hombres se han formado bajo principios académicos, éticos y militares.

La ceremonia fue encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director del Heroico Colegio Militar, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Zubia González, quienes estuvieron acompañados por cientos de cadetes y personal militar para reconocer la trayectoria de la institución y su vínculo con la formación de quienes sirven a México.

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó la importancia de realizar el sorteo en esta sede y reconoció a las generaciones que han pasado por sus aulas. Señaló que el Heroico Colegio Militar representa un espacio donde jóvenes llegaron con sueños y encontraron una vocación de servicio.

La titular de Lotería Nacional también recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó días atrás en este mismo lugar la conmemoración por el aniversario y destacó la misión de formar mujeres y hombres comprometidos con su pueblo y con la defensa de la independencia y soberanía del país.

Sorteo Zodiaco 1761 Directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director del Heroico Colegio Militar, General de Brigada de Estado Mayor Francisco Javier Zubia González

Billete conmemorativo

Antes de que las Niñas y Niños Gritones anunciaran los principales números ganadores, Salomón resaltó el carácter histórico de la sede de Tlalpan, no sólo por sus instalaciones, sino por las generaciones que se han formado ahí y los valores que la institución ha transmitido a lo largo de cinco décadas.

Para este sorteo se emitieron dos millones 400 mil billetes que fueron distribuidos en todo el país con la imagen del Heroico Colegio Militar, de manera que cada cachito se convirtió en un testimonio de la historia de esta institución.

“Esta noche reconocemos a quienes han construido la historia de esta sede y a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuarla. Que el Heroico Colegio Militar siga siendo ejemplo de honor, la disciplina, lealtad y amor a la patria y que siga formando mujeres y hombres comprometidos con México”, sostuvo Olivia Salomón.

Por su parte, el director del Heroico Colegio Militar, General Francisco Javier Zubia González, señaló que hace cinco décadas las instalaciones abrieron sus puertas para convertirse en el espacio de formación de jóvenes cadetes que asumieron el compromiso de servir a México.

El general destacó que en este recinto se han preparado generaciones de oficiales bajo valores como honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación, principios que, afirmó, continúan formando parte de la identidad de la institución.

“Se celebran 50 años de historia, pero sobre todo se celebra el compromiso permanente de quienes han tenido el privilegio de estudiar, enseñar y servir en ese recinto histórico”, afirmó Zubia González.

El director del Colegio Militar también señaló que el billete conmemorativo permitirá que la imagen de la institución llegue a miles de hogares mexicanos y que la celebración trascienda las instalaciones de Tlalpan.

“Podrán cambiar los tiempos, podrán evolucionar las instituciones y podrán surgir nuevos desafíos, pero habrá algo que permanecerá siempre: el Heroico Colegio Militar”, expresó.

Sorteo Zodiaco 1761

Resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco No. 1761 repartió un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, de siete millones de pesos, correspondió al billete signo Capricornio número 2376, cuya serie fue dispuesta para su venta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El segundo premio, de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete signo Capricornio número 0605, cuya serie fue dispuesta para su venta en Mazatlán, Sinaloa. El tercer premio, también de un millón 100 mil pesos, correspondió al signo Sagitario número 0237, dispuesto para su venta en la Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Capricornio y al número 6.