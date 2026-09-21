Monte de Piedad actualiza información sobre prendas empeñadas: anuncia beneficio sobre el pago de custodia y confirma monitoreo 24/7

Un año de huelga El paro laboral del Monte de Piedad, que en octubre cumple 12 meses, ha provocado el enojo de miles de usuarios. (Cuartoscuro y Especial)

A casi un año del inicio de la huelga que mantiene cerradas las más de 300 sucursales del Monte de Piedad en todo el territorio nacional, la institución difundió un nuevo mensaje para tranquilizar a sus clientes al asegurar que todas las prendas empeñadas permanecen bajo estrictas medidas de seguridad.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la organización privada de asistencia afirmó que los artículos entregados como garantía se encuentran:

Resguardados en bóvedas de alta seguridad.

Debidamente inventariados.

Bajo monitoreo permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Sin acceso por parte de terceros mientras continúe la suspensión del servicio.

“Sus artículos están seguros”, reiteró el Monte de Piedad ante el enojo de miles de usuarias y usuarios que no han tenido acceso a sus prendas empeñadas desde octubre de 2025, fecha en la que aconteció la huelga.

“Ya voy a cumplir un año que pagué la totalidad, se dice que condonarán los recargos por el resguardo, pero ¿si fuera al revés? Necesito mis cosas", comentó una usuaria en la cuenta de Instagram oficial de la institución.

Monte de Piedad confirma beneficio sobre el pago de custodia

Además del mensaje sobre la seguridad de las prendas, la institución respondió a diversos usuarios en redes sociales y aclaró uno de los temas que más preocupa a quienes ya liquidaron su préstamo.

Ante la pregunta de una clienta que aseguró haber pagado la totalidad de su empeño desde hace casi un año, el Monte de Piedad respondió que no se les hará cargo a los clientes por el resguardo de sus bienes mientras las operaciones continúen suspendidas por el paro laboral.

“No aplicará la comisión por custodia y podrás recuperar tu prenda en cuanto logremos restablecer nuestro servicio”, enfatizó la institución.

¿Se pueden recuperar las prendas actualmente?

Aunque algunos clientes han solicitado la devolución inmediata de sus artículos, el Monte de Piedad explicó que esto no es posible debido a que las prendas permanecen dentro de las bóvedas de las sucursales cerradas por la huelga.

En otra respuesta publicada en redes sociales, la institución señaló que la devolución íntegra de los artículos podrá realizarse una vez que concluya el conflicto laboral y se reanuden las operaciones, momento en el que notificará a los clientes para acudir a la sucursal donde realizaron el empeño.

Pese a ello, en los comentarios de la publicación varios clientes expresaron molestia porque, pese a haber liquidado completamente sus préstamos, continúan sin poder recuperar sus pertenencias.

Algunos incluso cuestionaron si recibirán algún tipo de compensación por el tiempo que sus artículos han permanecido resguardados, a lo que el Monte de Piedad respondió que su prioridad es garantizar la devolución íntegra de las prendas una vez que finalice la huelga.

El conflicto laboral del Nacional Monte de Piedad ha provocado el cierre de cientos de sucursales durante casi doce meses y recientemente la institución anunció una estrategia de reestructuración que contempla la apertura de nuevas sucursales de formato compacto, conocidas como “Montecitos”, con el objetivo de ampliar su cobertura y hacer más eficiente la operación una vez superada la crisis.

En lo que se resuelve la disputa entre el patronato y sindicato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para determinar la validez legal de la huelga.