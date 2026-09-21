No se debe normalizar los problemas de memoria en adultos mayores

Alzheimer Especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) llama a no normalizar problemas de memoria en adultos mayores, y resalta que alrededor del 45% de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad pueden ser prevenibles (La Crónica de Hoy)

El neurólogo Raúl Medina-Rioja, señaló que los problemas de memoria en el adulto mayor no son parte del envejecimiento, por lo que llamó a no normalizar esta situación y acudir a valoración en cuanto se note algún cambio en la persona.

El especialista adscrito al servicio de urgencias y a la clínica de neurología cognitiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS), de la Secretaría de Salu, enfatizó que aproximadamente 45% de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer pueden ser prevenibles, de ahí la importancia de una atención oportuna para reducir el riesgo de sufrir este padecimiento.

En este sentido, resaltó que se debe estar atentos a síntomas como: olvidar cosas o acontecimientos recientes; perder o extraviar objetos; perderse al caminar o conducir; desorientarse, incluso en lugares conocidos; perder la noción del tiempo; tener dificultad para resolver problemas o tomar decisiones; problema para seguir conversaciones; dificultad para realizar tareas habituales.

En el marco del En el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, recordó que el Alzheimer pertenece a un grupo de enfermedades neurodegenerativas y tiene muchas manifestaciones clínicas y a nivel cerebral e histopatológico la enfermedad se define como la presencia de proteína o placa de amiloide y proteína tau, que puede afectar la memoria, el pensamiento, la comunicación, el estado de ánimo y el comportamiento.

Respecto a los factores de riesgo señaló que se han identificado las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol alto, aislamiento social, sordera, enfermedad psiquiátrica no tratada; antecedentes familiares; y en casos raros formas genéticas.

En la actualidad el tratamiento para el Alzheimer contempla fármacos que ayudan a mejorar la memoria, así como terapias que ayudan a mejorar la calidad de vida, la concentración y disminuyen la posibilidad de caídas.

Cabe resaltar que el instituto otorga alrededor de 100 mil consultas de todas las enfermedades neurológicas, cada año, de las cuales 1,000 corresponden a pacientes de reciente diagnóstico con algún tipo de pérdida de memoria.

Para contribuir a disminuir el Alzheimer, en el instituto de neurología lleva a cabo un diagnóstico oportuno; la educación de sus médicos residentes; la formación de médicos no neurólogos para aumentar el conocimiento de esta enfermedad. En un futuro se contempla la realización de ensayos clínicos para problemas de memoria e intentar nuevas terapias en los pacientes con Alzheimer.