Regidor de Uruapan presenta denuncia contra Juan Daniel Manzo

Víctor Hugo de la Cruz

El día de hoy, el Regidor del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), una denuncia penal en contra de Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán, por delincuencia organizada.

De acuerdo con el escrito, la denuncia retoma un video difundido el pasado 2 de septiembre por el periodista Luis Chaparro, en el que se le vincularía a Juan Manzo con integrantes de un grupo delictivo en un episodio ocurrido años atrás, mismo que, según se señala, fue investigado en su momento solo por el delito de amenazas y posteriormente archivado.

El documento plantea además interrogantes sobre el manejo de información pública relacionada con la investigación del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y solicita a la autoridad federal iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La denuncia pide, entre otras acciones, que se recabe la documentación de la averiguación previa relacionada con el caso, se realice el peritaje del material audiovisual referido, y se consulte a las instancias de seguridad correspondientes sobre los antecedentes del denunciado.