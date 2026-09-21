Sheinbaum afirma que Chihuahua mantendrá coordinación con Segob y la Secretaría de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que luego de su reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se afirmó que la entidad mantendrá la coordinación institucional con los gobiernos estatales a través de la Secretaría de Gobernación y, en materia de seguridad, con el titular de la Secretaría de Seguridad.

Al respecto, se coincidió en que los asuntos que requieran coordinación con el Gobierno federal deberán canalizarse mediante las instituciones correspondientes.

En materia de seguridad, se destacó que la coordinación con el secretario de Seguridad resulta indispensable para atender los temas relacionados con las entidades federativas.

Al abordar la posible presencia de elementos de una agencia estadounidense, señaló que cualquier asunto relacionado con una investigación corresponde a la Fiscalía, la mandataria destacó que el gobierno no intervendrá en las atribuciones de la autoridad ministerial.

La postura expuesta establece una división de responsabilidades entre las autoridades de gobierno y las instituciones encargadas de las investigaciones, particularmente la Fiscalía.