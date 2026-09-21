Sheinbaum atribuye repunte de violencia en Sinaloa a ruptura del Cártel por injerencismo (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la violencia registrada en Sinaloa se incrementó después de la detención de del Mayo Zambada, al considerar que este hecho provocó una ruptura al interior del Cártel de Sinaloa y señaló que esto fue repsonsabilidad del injerencismo.

Explicó que antes de este episodio la entidad registraba menos de un homicidio diario, mientras que posteriormente se presentó un periodo de mayor violencia.

La mandataria federal sostuvo que los niveles de violencia han comenzado a contenerse, aunque reconoció que Sinaloa mantiene índices delictivos importantes.

El caso de Sinaloa fue presentado como un ejemplo de los riesgos que, pueden derivarse de intervenciones externas que incidan en las dinámicas de los grupos delictivos.

Coordinación entre gobiernos

Ante la posibilidad de que información proporcionada por gobiernos extranjeros sea utilizada para realizar acciones contra integrantes de grupos delictivos, planteó que cualquier procedimiento debe llevarse a cabo mediante las instituciones mexicanas correspondientes.

Señaló que la cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse sin sustituir las capacidades y atribuciones de las instituciones nacionales.

“Tiene que hacerse, si hay información de algún gobierno extranjero, con instituciones nacionales para proceder”, se señaló.

Sheinbaum indicó que la estrategia del Gabinete de Seguridad tiene como objetivo central reducir la violencia en el país, mediante una política que combina atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia e investigación.

También se destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia para combatir la impunidad.

“Coordinación sin subordinación”

La Presidenta reiteró su postura de mantener cooperación con otros países en materia de seguridad, pero bajo un principio de “coordinación sin subordinación”.

Destacó que el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la cooperación internacional deben orientarse al intercambio de información y al desarrollo de capacidades, sin que ello implique injerencia extranjera en las decisiones de seguridad del país.