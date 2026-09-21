Tribunal de Disciplina Judicial evalúa a 851 personas y aplica 79 sanciones a un año de iniciar funciones

Tribunal de Disciplina Judicial

A un año de haber iniciado funciones, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentó los resultados de su primer periodo de labores, en el que reportó la puesta en marcha de un nuevo modelo de evaluación judicial, la atención de expedientes heredados y la creación de mecanismos para acercar sus funciones a la ciudadanía.

La Magistrada Presidenta del Tribunal, Celia Maya García, explicó que el órgano comenzó actividades sin reglas propias, sistemas informáticos ni una estructura consolidada, además de recibir cientos de expedientes que se encontraban en trámite. Actualmente, señaló, cuenta con cinco Comisiones, una Secretaría General de Acuerdos, cinco Secretarías Ejecutivas y dos órganos auxiliares.

Entre los resultados reportados destaca la evaluación de 851 personas juzgadoras electas en 2025, de las cuales 762 obtuvieron un resultado satisfactorio y 89 uno no satisfactorio. También se recibieron 945 informes circunstanciados, se realizaron 628 visitas ordinarias de inspección y se analizaron 5 mil 92 encuestas.

Evaluación y vigilancia

La Comisión de Evaluación, encabezada por la Magistrada Indira Isabel García Pérez, celebró durante el primer año 33 sesiones ordinarias y seis extraordinarias, además de revisar los instrumentos del nuevo modelo de evaluación y dar seguimiento a los informes circunstanciados provenientes de los órganos jurisdiccionales federales.

Al 7 de septiembre de 2026, la Comisión había recibido 166 recursos de inconformidad. De ellos, 77 permanecían en trámite, 65 habían concluido esa etapa y fueron turnados a las Magistraturas ponentes, 22 fueron resueltos por la Comisión y dos fueron desechados.

“Evaluar es construir confianza y, en el caso de jueces y magistrados, es asegurar que la justicia se mantenga como el pilar fundamental de nuestra democracia”, expresó García Pérez.

Por su parte, la Comisión de Vigilancia informó que al 31 de agosto de 2026 se habían regularizado 2 mil 715 expedientes de entrega-recepción, equivalentes al 97 por ciento del total. También reportó la radicación de 3 mil 81 avisos de demora y la atención de solicitudes ministeriales que derivaron en la suspensión de dos personas juzgadoras.

Investigaciones y disciplina

El Tribunal informó que recibió mil 167 investigaciones heredadas del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de las cuales registra un avance aproximado de 64 por ciento en su atención.

La Comisión de Investigación, presidida por el Magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, reportó una productividad general de 87.01 por ciento en el análisis de sus expedientes. Durante el periodo recibió 580 recursos de inconformidad y reclamación; 389 fueron turnados a ponencias y 313 se encontraban formalmente aprobados.

También se desahogaron 226 acuerdos de conclusión, con un avance de 83 por ciento, y se concluyó la revisión de 64 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), lo que representa un avance de 87 por ciento en este rubro.

En materia disciplinaria, el Magistrado Rufino H León Tovar informó que se resolvieron 75 procedimientos de responsabilidad administrativa y se impusieron 79 sanciones. Entre las personas sancionadas se encuentran magistradas, magistrados, juezas y jueces.

El magistrado puntualizó que la disciplina judicial no debe utilizarse para revisar el criterio jurídico de quienes juzgan, sino para analizar su conducta y determinar si se ajustó a los principios constitucionales que rigen su actuación. “Nuestra función es analizar su conducta y determinar si se ajustó a los principios constitucionales que rigen su actuación; pero no sustituir su criterio jurídico”, señaló.

Carga de trabajo

La Comisión de Disciplina también atendió mil 227 solicitudes del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, 24 de la Comisión de Vigilancia y seis informes relacionados con solicitudes de transparencia, para un total de mil 257 gestiones administrativas.

De acuerdo con Bátiz Vázquez, la Dirección General de Quejas registró 7 mil 601 quejas y denuncias, de las cuales 90.05 por ciento ya fueron resueltas. Además, durante este primer año se registró un incremento en los asuntos recibidos respecto de los que anteriormente atendía el extinto CJF.

“Quien juzga también es juzgado. Esa es, en última instancia, la garantía de que nadie se encuentra por encima de la ley”, afirmó Celia Maya García al presentar los resultados del primer año del Tribunal.

Durante este periodo también se instaló la Autoridad Garante como máxima instancia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Las y los integrantes del Pleno del TDJ señalaron que los resultados presentados forman parte de su compromiso de ejercer sus atribuciones con rigor técnico, respeto al debido proceso, cercanía con la ciudadanía y rendición de cuentas.