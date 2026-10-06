Trabajadores petroleros, pieza clave para fortalecer la soberanía energética de México

La soberanía energética de México no depende únicamente de infraestructura, capacidad de refinación o nuevos proyectos de inversión. Detrás de cada instalación petrolera existe un componente indispensable para mantener la operación: las y los trabajadores que conocen los procesos, los equipos y las condiciones de cada centro de trabajo.

En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ha colocado el conocimiento técnico y la experiencia de su base trabajadora como uno de los activos que pueden acompañar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los próximos años.

La empresa pública enfrenta una etapa de transformación definida por el Plan Estratégico Pemex 2025-2035, presentado en agosto de 2025. La hoja de ruta establece, entre otros objetivos, consolidar la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación, aumentar la producción de gas natural y petroquímicos, reducir emisiones y recuperar viabilidad operativa y financiera.

Para el STPRM, esas metas requieren infraestructura e inversión, pero también personal con experiencia suficiente para operar instalaciones complejas, resolver contingencias y adaptarse a procesos cada vez más tecnificados.

Ricardo Aldana, secretario general del STPRM.

“La soberanía energética también se construye todos los días con la experiencia, el conocimiento y el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores petroleros que mantienen en operación una industria estratégica para México”, señaló Ricardo Aldana, secretario general del STPRM.

En refinerías, plataformas, complejos petroquímicos, terminales, centros de procesamiento y áreas de mantenimiento y logística, la experiencia acumulada del talento permite identificar desviaciones en los procesos, anticipar necesidades operativas y transmitir conocimientos especializados que no siempre pueden sustituirse con tecnología.

El reto para los próximos años será combinar esa experiencia con nuevas capacidades. La digitalización de procesos, la automatización, la incorporación de sistemas de monitoreo y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos demandan actualización profesional permanente.

El sindicato ha buscado fortalecer esa ruta mediante esquemas de profesionalización y certificación. En noviembre de 2025, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) acreditó al STPRM como Entidad de Certificación y Evaluación, con el objetivo de reconocer formalmente conocimientos y habilidades desarrollados dentro de la industria petrolera.

Este proceso también abre una oportunidad para atender el relevo generacional. La transferencia del conocimiento de trabajadores con décadas de experiencia hacia personal de reciente incorporación puede convertirse en un factor relevante para preservar capacidades operativas y, al mismo tiempo, actualizar prácticas frente a una industria que exige nuevas competencias.

“Nuestro compromiso es que la experiencia acumulada durante generaciones se combine con nuevas capacidades técnicas y tecnológicas. Fortalecer a los trabajadores es también fortalecer a Pemex y contribuir a la seguridad energética del país”, agregó Aldana.

La discusión sobre soberanía energética suele concentrarse en cifras de producción, importaciones, exportaciones e infraestructura. Sin embargo, la capacidad de un sistema energético también depende del capital humano que opera, mantiene y supervisa sus instalaciones.

Para el STPRM, colocar al trabajador dentro de esta conversación implica reconocer que la recuperación de la capacidad productiva de Pemex requiere una estrategia laboral de largo plazo: formación, seguridad, transmisión de conocimiento y condiciones que permitan conservar perfiles técnicos especializados.

El desafío será traducir estos principios en resultados medibles dentro de los centros de trabajo. A medida que Pemex avance en los objetivos de su plan estratégico, la experiencia y profesionalización de su fuerza laboral seguirán siendo una pieza necesaria para convertir inversión e infraestructura en operación sostenida.