20 nuevos parques industriales generarán más de 32 mil empleos en ocho entidades (Galo Cañas Rodríguez)

Como parte del cumplimiento de las metas establecidas en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció la incorporación de 20 nuevos parques industriales adheridos al Plan México, con lo que suma 40 complejos comprometidos de una meta de 100.

Durante la presentación, encabezada por la mandataria federal y representantes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), se informó que los nuevos desarrollos se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios, con el propósito de fortalecer la infraestructura productiva, atraer inversiones y generar empleos en distintas regiones del país.

Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que en febrero se anunció la primera entrega de 20 parques industriales y que la nueva incorporación permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del Plan México.

Por su parte, David O’Donnell, presidente del Consejo Directivo de la AMPIP, destacó la participación del sector privado en el desarrollo industrial y reconoció la coordinación con las autoridades federales para impulsar la inversión productiva.

El dirigente señaló que la asociación cumple 40 años de actividad y agrupa a 143 asociados en 28 estados del país. Asimismo, indicó que sus integrantes cuentan con 493 parques industriales que albergan alrededor de cuatro mil empresas y generan 3.8 millones de empleos.

Inversión y generación de empleos

De acuerdo con la información presentada, los 20 nuevos parques industriales representan 4.6 millones de metros cuadrados de infraestructura y capacidad para recibir aproximadamente 175 empresas, además de generar más de 32 mil empleos.

Se anunciaron inversiones superiores a 670 millones de dólares para los nuevos complejos. En la intervención de O’Donnell se refirió una inversión acumulada de 463 millones de dólares. Las nuevas instalaciones se ubican en regiones estratégicas, entre ellas la frontera norte, Coahuila, Nuevo León, Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México y el Bajío, con presencia en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

La distribución regional busca aprovechar las capacidades logísticas, manufactureras y de innovación de cada zona, así como su conexión con los mercados nacionales e internacionales.

O’Donnell destacó que los parques industriales albergan actividades relacionadas con la fabricación de autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria y equipos industriales, sectores considerados relevantes para la competitividad de México y su integración económica con América del Norte.

Añadió que estos desarrollos no solo representan infraestructura, sino también oportunidades de empleo formal, capacitación y crecimiento para las familias y comunidades donde operan.

Plan México busca fortalecer la competitividad

Durante su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el anuncio como una buena noticia y resaltó el avance en la construcción de infraestructura industrial durante los primeros dos años de su administración.

La mandataria agradeció a los empresarios su participación y las inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva del país, en un contexto en el que México busca fortalecer sus cadenas de suministro y atraer nuevas compañías.

El presidente de la AMPIP afirmó que la confianza empresarial es un elemento central para impulsar el desarrollo industrial y sostuvo que la inversión debe traducirse en beneficios para los trabajadores, los municipios y las comunidades.

“Cuando México produce, México prospera”, expresó O’Donnell al reiterar el compromiso de la asociación de continuar desarrollando infraestructura en función de las oportunidades del mercado y la demanda de las empresas.