AMACARGA celebra revocación de restricciones a vuelos mexicanos hacia Estados Unidos

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) celebró la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense.

La medida, anunciada el pasado 16 de octubre, representa un avance para la conectividad aérea, la competitividad logística y el comercio exterior de México, de acuerdo con la asociación, que destacó la importancia de ampliar las opciones operativas para el transporte de mercancías.

AMACARGA señaló que la revocación de la Orden 2025-213-2 permitirá a las aerolíneas de carga mexicanas y estadounidenses solicitar horarios de operación (slots) en el AICM mediante procesos transparentes, lo que podría ampliar las alternativas para importadores, exportadores y agentes de carga.

AICM y AIFA, aeropuertos complementarios

La asociación recordó que, desde 2023, por decreto, las operaciones de carga aérea dedicada fueron trasladadas al AIFA. Aunque esta terminal se consolidó como un centro importante para el movimiento de mercancías, AMACARGA sostuvo que las limitaciones de capacidad y conectividad directa generaron dificultades operativas para algunos participantes del comercio exterior.

Ante este escenario, consideró que el AICM y el AIFA deben funcionar de manera complementaria para atender las necesidades del sector, en lugar de competir entre sí.

La organización también destacó el crecimiento de la demanda de transporte aéreo de componentes electrónicos y maquinaria. Según sus cifras, durante 2026 el movimiento de estas mercancías registra un incremento de 40%, lo que refuerza la necesidad de contar con mayor capacidad aeroportuaria y alternativas de conexión.

Más rutas podrían reducir tiempos de traslado

Entre los beneficios que AMACARGA prevé para el sector se encuentran la posibilidad de contar con más rutas y frecuencias, reducir tiempos de tránsito y ampliar las opciones de conexión hacia destinos estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Chicago.

La asociación también señaló que una mayor disponibilidad de rutas podría contribuir a dar estabilidad a las tarifas logísticas y ofrecer mejores alternativas de servicio a los usuarios del transporte aéreo de mercancías.

Estos efectos dependerán de la disponibilidad de horarios, las decisiones comerciales de las aerolíneas y la puesta en marcha de nuevas operaciones.

Reconocen coordinación entre autoridades mexicanas

AMACARGA reconoció el trabajo coordinado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el marco del Memorándum de Consultas de mayo de 2026.

Según la asociación, este proceso permitió avanzar en el cumplimiento de compromisos bilaterales relacionados con la asignación de horarios aeroportuarios y la devolución de espacios operativos a aerolíneas estadounidenses.

La revocación de las restricciones abre una nueva etapa para la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, con implicaciones para la logística, el transporte de mercancías y las cadenas de suministro vinculadas al comercio internacional.

Para AMACARGA, contar con ambos aeropuertos como puntos de operación representa una oportunidad para responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la competitividad del sector de carga aérea mexicano.