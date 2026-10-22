Aseguran cerca de 10 kilos de presuntas sustancias ilícitas en el AICM

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron cuatro bolsas con cerca de 10 kilogramos de una sustancia en polvo color beige durante una inspección en la aduana de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo durante labores de inspección y vigilancia, cuando los agentes detectaron imágenes inusuales mediante equipos de rayos X en el equipaje de un pasajero que arribó procedente de Miami, Estados Unidos.

Ante estos indicios, el personal aduanero realizó una revisión física detallada y utilizó un equipo especializado para identificar la sustancia. El análisis preliminar arrojó un resultado positivo a sulfato de pseudoefedrina, un precursor químico.

Además, el sensor canino “Rozsa” marcó positivamente ante la posible presencia de mercancía ilícita, mientras que las pruebas realizadas por personal de Marina mediante equipos de análisis químico dieron positivo a morfina.

Tras los resultados de las inspecciones, el pasajero fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.

Las autoridades no informaron sobre la identidad del detenido ni precisaron si se realizarán análisis adicionales para confirmar la composición de la sustancia localizada.

La ANAM y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen operativos permanentes de vigilancia y control en los puntos de ingreso al país, mediante el uso de tecnología y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de prevenir la entrada de sustancias ilícitas y contribuir a la seguridad nacional.