Bloqueos anunciados por trabajadores del IMSS no se concretan en el Centro Médico Siglo XXI

Centro Médico (Adolfo López)

Luego de las manifestaciones del miércoles, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habían anunciado posibles bloqueos en hospitales y clínicas de la Ciudad de México. Sin embargo, este jueves las actividades en el Centro Médico Nacional Siglo XXI transcurrieron con normalidad, sin cierres ni concentraciones de manifestantes.

En este hospital, desde donde partió la movilización anterior, se esperaba que las protestas comenzaran durante la mañana o después de las 15:00 horas. No obstante, pasado ese horario no se observaron movimientos relacionados con los bloqueos.

Personal médico y de enfermería aseguró desconocer si las acciones habían sido canceladas o pospuestas, pues tampoco habían recibido comunicados. Por ahora, están previstas reuniones para el 30 y 31 de octubre, en las que se abordaría la posibilidad de realizar bloqueos nacionales.

Médicos divididos ante las protestas

Aunque no todos participan en las movilizaciones, las inconformidades salariales también están presentes entre quienes decidieron mantenerse al margen.

Una médica de oncología explicó que comparte la exigencia de aumentar el salario un 10 por ciento, en lugar del 8 por ciento acordado, pero teme sufrir represalias laborales debido a que lleva poco tiempo trabajando en el hospital.

“Estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo y sobre que el aumento del 8 por ciento es muy poco, realmente tendría que ser el 10”, comentó.

En contraste, otro médico de la misma área consideró que las manifestaciones representan tiempo que podría destinarse a atender pacientes. Aunque reconoció que le gustaría recibir un mejor salario, explicó que desde su ingreso aceptó las condiciones económicas ofrecidas por el instituto.

Pacientes temían perder sus consultas

Entre los derechohabientes también hubo opiniones divididas. Una paciente aseguró que conocía las protestas, pero desconocía los posibles bloqueos en hospitales. Aunque comprende las demandas laborales, consideró que impedir el acceso habría perjudicado a quienes tenían consultas programadas.

“Si hubieran hecho eso, probablemente no tendríamos nuestra consulta”, señaló.

Por su parte, Alejandro, quien acude a recibir quimioterapia, cuestionó que un aumento salarial pueda resolver los problemas del instituto. El paciente denunció presuntos robos de medicamentos y consideró que también deberían atenderse esas irregularidades.

“No niego que una gran parte de los que están manifestando estén haciéndolo por una buena causa para darnos apoyo a nosotros los enfermos”, expresó, aunque insistió en que existen otros problemas que requieren atención.

A la espera de nuevas decisiones

A diferencia del miércoles, cuando trabajadores y jubilados marcharon para exigir un incremento salarial del 10 por ciento y mejores condiciones laborales, este jueves no se registraron bloqueos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Mientras médicos y pacientes permanecen atentos a posibles anuncios, las actividades hospitalarias continuaron sin interrupciones. Las próximas reuniones de los inconformes podrían definir si las protestas avanzan hacia cierres en distintas unidades médicas del país.