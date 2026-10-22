Conagua retira obstáculos del río Tijuana para prevenir inundaciones

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Gobierno de Baja California, avanza en los trabajos de ordenamiento del río Tijuana para reducir los riesgos de inundación y fortalecer las medidas preventivas ante las lluvias que podrían presentarse en los próximos meses por el fenómeno de El Niño.

Las labores comprenden la intervención de 1.2 kilómetros del río, a la altura del puente Los Olivos, donde se contempla retirar más de 300 mil metros cúbicos de materiales acumulados de manera irregular, los cuales obstruyen aproximadamente 90 por ciento del cauce.

Como parte de estas acciones, también se removieron cuatro campos deportivos y 61 lotes construidos provisionalmente en la zona federal, cuya ocupación irregular representaba un riesgo para quienes habitaban el lugar y para la población tijuanense ante posibles precipitaciones extraordinarias.

Las autoridades locales realizaron la reubicación de los ocupantes en lugares seguros, con el propósito de proteger su integridad y evitar que permanezcan en áreas susceptibles a inundaciones.

La Conagua destacó la importancia de mantener despejado el río Tijuana, debido a que, además de conducir las aguas pluviales de la ciudad, recibe descargas controladas provenientes de la presa Abelardo L. Rodríguez. La presencia de materiales y construcciones en el cauce puede dificultar el flujo del agua e incrementar los riesgos durante la temporada de lluvias.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar construir o habitar en zonas de riesgo, particularmente en arroyos, cauces y áreas de canalización, ya que estas prácticas ponen en peligro la vida de las personas y su patrimonio.

El Gobierno de México, mediante la Conagua, reiteró su compromiso de impulsar obras y planes de protección que fortalezcan la prevención de inundaciones y contribuyan a la seguridad y el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.