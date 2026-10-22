Conapesca atiende a 2 mil 602 personas del sector pesquero y acuícola en 11 estados

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) atendió a 2 mil 602 personas del sector pesquero y acuícola de 11 entidades del país mediante 24 Asambleas Informativas de Organización Territorial, realizadas del 27 de septiembre al 3 de octubre, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

Las jornadas tuvieron como objetivo acercar a las comunidades pesqueras información sobre los Programas para el Bienestar y las iniciativas impulsadas por la Conapesca, con el propósito de contribuir al desarrollo de las actividades productivas y atender las necesidades de las familias dedicadas a la pesca y la acuacultura.

Los encuentros se llevaron a cabo en comunidades de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Solicitan capacitación y asesoría técnica

Durante las asambleas, las y los participantes recibieron atención personalizada y plantearon diversas necesidades relacionadas con el desarrollo de sus actividades.

Entre las principales solicitudes destacaron las capacitaciones para realizar trámites y renovar permisos de pesca, la asesoría técnica para actividades acuícolas y una mayor coordinación entre los productores y las autoridades locales.

De acuerdo con la dependencia, las propuestas y peticiones recabadas permitirán dar seguimiento a los requerimientos de las comunidades y fortalecer la atención institucional al sector.

Buscan fortalecer la soberanía alimentaria

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las representaciones estatales y locales de la Conapesca mantendrán una presencia constante en las comunidades pesqueras y acuícolas.

Indicó que el objetivo es trabajar de manera conjunta con pescadores y acuacultores para fortalecer la soberanía alimentaria del país.

La estrategia de atención territorial busca establecer canales directos de comunicación entre las autoridades y las personas productoras, a fin de conocer sus necesidades y facilitar el acceso a información sobre los programas e iniciativas disponibles.

Conapesca dará seguimiento a las demandas del sector

AGRICULTURA reiteró que la Conapesca mantendrá el seguimiento de los acuerdos, necesidades y propuestas planteados durante las asambleas informativas.

Con estas acciones, la dependencia busca acercar los servicios institucionales a las comunidades y fortalecer la atención a quienes participan en las actividades pesqueras y acuícolas, consideradas parte de la producción de alimentos en México.