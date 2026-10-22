¿Cuándo llegará el Frente Frío 3 a México y qué estados afectará? Así luce el pronóstico meteorológico (Cuartoscuro)

Bajo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se anunció que México se enfrentará a la llegada del Frente Frío número 3, acompañado de una masa de aire frío que provocará temperaturas bajo cero, fuertes lluvias con probable caída de granizo y rachas de viento intensas.

Tercer frente frío de la temporada 2026-2027

Este nuevo sistema representa el tercero de la temporada invernal 2026-2027. El SMN informó que entre septiembre de este año y mayo del siguiente se prevé la llegada de 56 sistemas frontales en el país.

Cabe destacar que los frentes fríos surgen por el choque de dos masas de aire con distintas temperaturas (una fría y una cálida), lo que ocasiona la formación de tormentas. Impulsados por masas de aire frío que avanzan a velocidades de entre 40 y 60 km/h, sus efectos suelen incluir un marcado descenso de temperatura, lluvias, heladas, ondas gélidas, oleaje elevado y vientos fuertes, con una duración estimada de entre 5 y 7 días por evento.

¿Cuándo llega el Frente Frío 3 y qué estados afectará?

De acuerdo con la alerta emitida por Conagua y el SMN, el Frente Frío 3 ingresa a territorio nacional a partir de este jueves 22 de octubre sobre el noroeste del país.

A partir de su llegada este jueves, la interacción del tercer sistema frontal con otros fenómenos meteorológicos originará chubascos con lluvias fuertes en el noroeste, centro, sur y norte del territorio:

Lluvias y chubascos fuertes : Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

: Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ambiente frío a muy frío : Centro y norte de la península de Baja California, así como el noroeste de Sonora.

: Centro y norte de la península de Baja California, así como el noroeste de Sonora. Vientos: Rachas del noroeste de 30 a 40 km/h con tolvaneras y ráfagas que alcanzarán de 40 a 60 km/h.

Para el viernes 23 de octubre, el Frente Frío 3 se desplazará lentamente hacia el noroeste de México. Por su parte, la masa de aire remanente mantendrá un evento de ‘Norte’ con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.