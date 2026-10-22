Desaparece Ana Paula Beltrán Pérez, estudiante del CCH Oriente de la UNAM

Ana Paula Beltrán Pérez. Ana Paula Beltrán Pérez fue vista por última vez el martes 20 de octubre de 2026, en la colonia San Miguel Iztacalco, perteneciente a la alcaldía Iztacalco.

Una nueva desaparición ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de que se reportara la ausencia de Ana Paula Beltrán Pérez, una joven de 18 años que fue vista por última vez el pasado martes 20 de octubre en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo desapareció Ana Paula Beltrán Pérez?

El caso se presenta apenas unos días después de la desaparición de Dasha Yunhuet Vázquez Castro, también estudiante del CCH Oriente, cuya situación provocó movilizaciones de alumnos para exigir respuestas de las autoridades y mayor seguridad. Ante el nuevo reporte, la dirección del plantel confirmó que mantiene contacto con la familia de Ana Paula y solicitó el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ana Paula Beltrán Pérez fue vista por última vez el martes 20 de octubre de 2026, en la colonia San Miguel Iztacalco, perteneciente a la alcaldía Iztacalco. Su desaparición quedó registrada mediante el boletín de búsqueda 20261021-007, emitido un día después de que se perdiera contacto con ella.

¿Cómo identificar a Ana Paula Beltrán Pérez? Estas son sus señas particulares

La ficha de búsqueda compartida por las autoridades capitalinas proporciona información sobre las características físicas de Ana Paula, así como la ropa que llevaba puesta cuando fue vista por última vez. La estudiante tiene 18 años, mide aproximadamente 1.69 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro ondulado y ojos cafés:

Tatuajes: una rama que se extiende por el pecho y hombro izquierdo; la palabra “Resiliencia” en el centro del pecho y “Bendecida” en la parte baja de la espalda.

Perforaciones: piercings en la zona de la boca y en el entrecejo.

Suéter: color blanco.

Short: mezclilla azul.

Calzado: tenis color arena.

Las personas que cuenten con información que permita dar con su paradero pueden comunicarse con la Fiscalía capitalina al 55 5484 0430 o al 55 5658 1111. También se encuentra disponible el número *0311 de Locatel y la línea 800 028 7783 de la Comisión Nacional de Búsqueda.

CCH Oriente se pronuncia por desaparición de Ana Paula Beltrán

Mediante un comunicado difundido este jueves, la dirección del CCH Oriente informó que tuvo conocimiento de la ficha de búsqueda de Ana Paula Beltrán y que inmediatamente estableció contacto con sus familiares para ofrecerles acompañamiento y apoyo durante el proceso de localización.

La institución señaló que se suma a los esfuerzos para encontrar a la estudiante e hizo un llamado a la comunidad universitaria para proporcionar cualquier información relevante a los números telefónicos establecidos en el boletín oficial. Asimismo, las autoridades del plantel expresaron su solidaridad con los familiares de la joven.

“Informamos que esta mañana tuvimos conocimiento de la ficha de búsqueda de nuestra estudiante Ana Paula Beltrán Pérez, por lo que de manera inmediata nos pusimos en contacto con sus familiares para expresarles nuestra solidaridad y brindarles el acompañamiento y apoyo necesarios ante esta situación.

Nos sumamos para que nuestra estudiante sea localizada pronto y hacemos un llamado a la comunidad para que, si cuenta con información, se comunique directamente a los números telefónicos que aparecen en el Boletín.

Agradecemos su apoyo y les exhortamos a mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales".

Dos estudiantes del CCH Oriente reportadas como desaparecidas en menos de una semana

La desaparición de Ana Paula Beltrán ocurre en medio de las movilizaciones estudiantiles por el caso de Dasha Yunhuet Vázquez Castro, otra alumna de 18 años que fue vista por última vez el pasado 16 de octubre, frente a la puerta número dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates de Iztapalapa.

Este jueves 22 de octubre, estudiantes del plantel bloquearon el Anillo Periférico, a la altura de Canal de San Juan, para exigir información sobre Dasha y denunciar las condiciones de inseguridad en los alrededores de la institución. La protesta provocó afectaciones vehiculares y se prolongó durante varias horas.