Desempleo en México baja a 2.8% en septiembre, reporta el Inegi (Crisanta Espinosa Aguilar)

La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.8% de la población económicamente activa (PEA) durante septiembre de 2026, por debajo del 3% registrado en el mismo mes del año pasado y del nivel observado en agosto, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población desocupada sumó 1.8 millones de personas, lo que representó una disminución de 91 mil 506 respecto a septiembre de 2025.

Sin embargo, la población económicamente activa, integrada por las personas de 15 años y más que trabajan o buscan empleo, se redujo anualmente en 358 mil 839 personas, para ubicarse en 61.7 millones. La tasa de participación económica descendió a 58.5%, frente al 59.6% reportado un año antes.

En tanto, la población ocupada alcanzó los 60 millones de personas, una disminución de 267 mil 333 trabajadores respecto al mismo mes de 2025.

Por otra parte, la población no económicamente activa aumentó en 1.7 millones de personas, hasta alcanzar los 43.9 millones, un indicador que refleja el crecimiento de quienes no trabajan ni participan en la búsqueda de empleo.

Subocupación también registra una disminución

El Inegi reportó que cuatro millones de personas se encontraban en condiciones de subocupación durante septiembre, es decir, tenían necesidad y disponibilidad para trabajar más horas.

Esta cifra representó el 6.7% de la población ocupada, por debajo del 7.3% registrado en el mismo mes del año anterior.

Aunque los indicadores de desocupación y subocupación mostraron reducciones anuales, la caída en la población ocupada y en la participación económica refleja cambios en la composición del mercado laboral mexicano.

Informalidad laboral alcanza a 32.6 millones de personas

En materia de informalidad, el organismo estadístico contabilizó 32.6 millones de trabajadores en esta condición durante septiembre, equivalente al 54.3% de la población ocupada.

La proporción fue inferior al 54.9% observado en septiembre de 2025, aunque más de la mitad de las personas ocupadas continuó desempeñándose en actividades informales.

Por sectores económicos, los servicios concentraron la mayor proporción del empleo, con 44.9% del total, seguidos por el comercio, con 19.8%, y las industrias manufactureras, con 15.7%.

Las actividades agropecuarias representaron el 10.6% de la población ocupada, mientras que la construcción concentró el 7.6%. Por su parte, minería, electricidad, agua y suministro de gas reunieron el 0.7% de los trabajadores. Otro 0.7% no especificó su actividad económica.

Mujeres mantienen menor participación económica

Los resultados del Inegi también mostraron diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

La población económicamente activa femenina se ubicó en 25.7 millones de personas, con una tasa de participación económica de 45.7%. En el caso de los hombres, la cifra fue de 36.1 millones, con una participación de 73%.

En cuanto a la desocupación, la tasa entre las mujeres fue de 2.7%, mientras que entre los hombres alcanzó el 2.9%.

Economía mexicana creció 1.4% en el segundo trimestre

Los datos del mercado laboral se dieron a conocer en un contexto de crecimiento moderado de la economía nacional. México registró un avance anual de 1.4% en su producto interno bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2026.

Este desempeño ocurre después de que la economía mexicana creciera 0.6% durante 2025, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos.

Los indicadores de septiembre muestran una reducción de la tasa de desocupación; no obstante, la disminución de la población ocupada y de la participación económica, junto con la persistencia de la informalidad, mantienen la atención sobre la calidad y la evolución del empleo en el país.