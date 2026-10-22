‘El Péndulo’ en Cabo San Lucas: Lo que se sabe de la muerte de joven al caer del juego mecánico (Pexels)

En la noche del pasado martes 20 de octubre, una joven cayó de una atracción mecánica conocida como ‘El Péndulo’ en una feria en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja ayudaron a la joven y fue trasladada a un hospital cercano a la zona donde falleció horas después a causa de lesiones graves que presentaba.

Información que se conoce hasta el momento

El accidente ocurrió durante las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales Gabriela Rodríguez Orozco de 18 años, víctima del accidente y recién egresada del Colegio de Bachilleres, iba a borde de ‘El Péndulo’ cuando salió de su asiento y cayó al suelo; la atracción continuó funcionando por varios segundos más hasta que un encargado de la detuvo.

El juego se encuentra clausurado y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación del caso; asimismo Francisco Cota Márquez, director municipal de Protección Civil y Gestión de Riegos en Los Cabos, fue destituido de su cargo tras el accidente para garantizar transparencia, acceso a la información y plena colaboración con las autoridades.

“La institución mantiene las investigaciones y los peritajes correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse”, comunicó la PGJE en reses. Las instalaciones de la feria fueron clausuradas para una correcta investigación del caso.

Otro accidente reciente

A principios de octubre de 2026, una persona falleció en Six Flags en Atlanta, Georgia en Estados Unidos por un accidente en la montaña rusa Goliath. La víctima salió disparada de su asiento debido a una inadecuada seguridad, chocó con personas a bordo y parte de la atracción, posteriormente cayó al suelo.