Entre el miedo a participar y las carencias, médicos del IMSS de la Raza exigen mejores condiciones laborales

El sonido de las ambulancias se mezcla con las conversaciones, los pasos apresurados y la incertidumbre de quienes esperan noticias de sus familiares a las afueras del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, conocido como La Raza. Afuera, la vida sigue entre pacientes que llegan, personas que buscan un lugar donde sentarse y vendedores que aprovechan el movimiento para ofrecer sus productos. Adentro, lejos de las miradas de quienes esperan, también existe una lucha: la de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que exigen un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Los tubos verdes que dividen parte del exterior del hospital se convierten en respaldo improvisado para algunos familiares. Otros permanecen sentados en el primer sitio disponible, tratando de resguardarse un poco del sol que comienza a salir, mientras una corriente de aire los obliga a acomodarse la ropa o buscar un rincón menos expuesto.

Las ambulancias llegan y se marchan, sus sirenas interrumpen por momentos las conversaciones y recuerdan que, detrás de cada ingreso, hay una emergencia y una familia pendiente de lo que suceda. Cerca de ahí, los vendedores ofrecen alimentos y bebidas a quienes llevan horas esperando. Algunos compran algo para comer; otros mantienen la mirada en las puertas del hospital, atentos a cualquier noticia.

En medio de ese movimiento cotidiano, las inconformidades del personal médico permanecen casi invisibles para quienes esperan afuera. Después de las movilizaciones realizadas el miércoles 21 de octubre, las demandas de los trabajadores continúan presentes entre quienes consideran que sus salarios y las condiciones en las que desempeñan sus funciones necesitan mejorar.

No todos participaron en las protestas. Algunos conocieron la convocatoria mediante redes sociales, mientras otros, aunque estaban enterados, prefirieron no involucrarse por temor a tener problemas dentro de sus áreas de trabajo.

Entre el miedo a participar y las carencias, médicos del IMSS de la Raza exigen mejores condiciones laborales

Mariana López, enfermera del Hospital La Raza, sabía de la movilización y de las exigencias de sus compañeros, pero decidió mantenerse al margen.

“Sí sabía que iba a haber una marcha, estaba enterada de lo que estaban pidiendo, pero preferí no meterme en problemas. Una tiene que cuidar su trabajo y no sabes cómo puedan tomar estas cosas dentro de tu área”, explicó.

Su decisión contrasta con el descontento que existe entre parte del personal. Mariana conocía lo que estaba ocurriendo, pero optó por no participar, una postura que muestra cómo el temor a posibles conflictos laborales puede influir en la decisión de expresar públicamente una inconformidad.

Mientras afuera los familiares esperan respuestas sobre la salud de sus seres queridos, los trabajadores también esperan que sus propias demandas sean escuchadas. No se trata únicamente de recibir un mejor sueldo, sino de contar con las condiciones necesarias para realizar sus actividades.

Roberto Hernández, médico del IMSS, se enteró de las acciones previstas a través de redes sociales. Sabía que sus compañeros se estaban organizando, aunque no tenía certeza de si la movilización finalmente se había llevado a cabo.

“Lo vi en redes, sabía que se estaban organizando y que iban a hacer algo, pero no supe si sí se realizó. Lo que sí creo es que tienen razón en pedir un aumento del 10 por ciento, porque el ocho por ciento se queda corto”, comentó.

Para el médico, el incremento salarial del 8% resulta insuficiente frente a los gastos cotidianos y las responsabilidades que implica atender a los pacientes. Considera que el personal necesita una mejora que represente un cambio real en sus ingresos.

IMSS LA RAZA

Sin embargo, el salario no es la única preocupación. Roberto también señaló que la falta de suministros médicos complica las actividades dentro de los hospitales.

“Uno viene a trabajar para atender a la gente, pero también necesita tener con qué hacerlo. No todo es el salario; hacen falta insumos y hay cosas que se tienen que resolver para que podamos trabajar como se debe”, expresó.

Las palabras del médico adquieren otro significado al observar el movimiento que ocurre en el exterior: personas que llegan buscando atención, familiares que esperan durante horas y ambulancias que entran y salen. Para que esa atención pueda brindarse, el personal necesita contar con los materiales y las condiciones adecuadas.

Gabriela Sánchez, también médica del instituto, conoció la convocatoria por redes sociales, pero tampoco sabía si las acciones anunciadas se habían concretado. Al hablar de las condiciones hospitalarias, señaló que el deterioro de algunas áreas es otra de las preocupaciones que deberían atenderse.

“Hay áreas que están muy descuidadas, lugares donde se nota que hace falta mantenimiento. Hay partes que están tan deterioradas que parece que en cualquier momento se van a caer. No debería ser así en un hospital”, relató.

Para Gabriela, las instalaciones deben ofrecer condiciones seguras tanto para quienes trabajan ahí como para los pacientes. La falta de suministros y el desgaste de los espacios, señaló, no deberían convertirse en situaciones habituales dentro de un lugar dedicado a cuidar la salud.

Afuera, las personas continúan buscando sombra, acomodándose junto a los tubos verdes o esperando que alguien salga a darles noticias. Los vendedores siguen ofreciendo sus productos y las sirenas de las ambulancias vuelven a interrumpir el murmullo de la espera.

Adentro, las exigencias de los trabajadores siguen su propio curso, entre quienes deciden manifestarse, quienes respaldan las demandas sin participar y quienes prefieren guardar silencio para evitar problemas laborales.

Las historias de Mariana, Roberto y Gabriela muestran distintas maneras de vivir la inconformidad dentro del IMSS. Una enfermera que optó por no involucrarse y dos médicos que respaldan el aumento salarial del 10%, además de señalar las carencias hospitalarias, coinciden indirectamente en que las condiciones de trabajo son una preocupación que no puede ignorarse.

En un hospital donde cada minuto puede significar mucho para una familia, quienes atienden a los pacientes también enfrentan sus propias necesidades. Mientras afuera la espera se acompaña del ruido de las ambulancias y del aire que golpea a quienes permanecen sentados, dentro del instituto continúa una lucha menos visible: la de conseguir salarios suficientes, materiales para trabajar e instalaciones dignas.