Impulsan iniciativa para proteger salud mental de la niñez y evitar revictimización en juicios familiares

Los juicios familiares provocan estrés y angustia a los niños involucrados

Morena en el Senado impulsa una iniciativa para proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso judicial familiar y que se les revictimice con la suspensión de una terapia sicológica.

La iniciativa presentada por el senador, Antonino Morales Toledo plantea reformar las reglas procesales para garantizar la continuidad de su atención en salud mental y evitar que ningún juicio familiar interrumpa su recuperación sin justificación especializada y sin escuchar su opinión.

El legislador explicó que hoy no existen reglas claras cuando, en un proceso judicial familiar, se discute suspender, prohibir o modificar una terapia psicológica infantil.

Esa omisión –agrega----permite que conflictos entre adultos afecten la recuperación emocional de las personas menores de 18 año, e incluso que la sola inconformidad de quien está señalado como probable responsable de violencia interrumpa su atención.

La propuesta establece que la continuidad del tratamiento sea la regla y su interrupción la excepción. Ninguna autoridad podrá suspender, prohibir o modificar la atención psicológica, terapéutica o de salud mental de una niña, niño o adolescente sin una resolución justificada, basada en la opinión de especialistas y con la escucha efectiva de la persona menor de 18 años.

Si la decisión difiere de su voluntad, deberán explicarse las razones. Las medidas de apremio no podrán usarse para impedir esa atención y, tratándose de víctimas de violencia, la atención médica y psicológica gratuita se ordenará de oficio.

“La niñez no puede quedar atrapada en los conflictos de los adultos. Vamos a garantizar que su atención psicológica no se interrumpa por la sola oposición de quien está señalado como probable agresor; su bienestar vale más que cualquier disputa”, expresó Morales Toledo.

Con esta reforma se busca prevenir la revictimización, proteger el vínculo terapéutico y asegurar que los procesos judiciales familiares no se resuelvan a costa del bienestar emocional de la infancia.

La iniciativa también ordena a los servicios de salud detectar y atender de manera oportuna, continua e integral los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental, incluidos los derivados de violencia.