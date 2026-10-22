Inflación en México llega a 3.62% en la primera quincena de octubre: Inegi

La inflación general en México se ubicó en 3.62% anual durante la primera quincena de octubre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra se situó ligeramente por debajo del 3.63% registrado en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior, un incremento superior al 0.28% observado en el mismo lapso del año pasado.

El comportamiento de los precios estuvo marcado por el encarecimiento de productos agrícolas, servicios y electricidad, cuyo aumento estuvo relacionado principalmente con la conclusión de los subsidios de verano en distintas ciudades del país.

Servicios mantienen presión sobre los precios

El índice de precios subyacente, que excluye productos y servicios de alta volatilidad, registró un incremento de 0.25% quincenal y de 3.78% anual.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías aumentaron 0.17% respecto a la quincena anterior y 3.28% en comparación anual. En tanto, los servicios subieron 0.31% quincenal y 4.26% anual.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, avanzó 0.98% en la quincena y 3.08% a tasa anual.

Los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.11% respecto al periodo inmediato anterior y registraron una baja anual de 1.90%. En contraste, los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 1.85% quincenal y 4.02% anual.

Destacó el incremento anual de 7.38% en las tarifas autorizadas por el Gobierno.

Electricidad y tomate verde encabezan aumentos

Entre los productos y servicios con mayores incrementos durante la primera quincena de octubre sobresalió el tomate verde, con un alza de 22.07%, seguido de la electricidad, con 18.51%, y la calabacita, con 16.27%.

También registraron aumentos el transporte aéreo, con 14.77%; los servicios profesionales, con 9.55%, y los servicios turísticos en paquete, con 6.80%.

Según el Inegi, el encarecimiento de la electricidad se relacionó principalmente con la conclusión de los subsidios a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades, entre ellas Monterrey, Mérida, Veracruz, Cancún y Villahermosa.

En contraste, algunos productos de consumo habitual presentaron reducciones. El precio del limón bajó 10.43%, el aguacate disminuyó 4.79%, la naranja cayó 4.58% y el plátano registró una reducción de 4.15%.

Estas variaciones reflejan diferencias en el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios durante el periodo.

Bebidas, restaurantes y educación, entre los rubros con mayor inflación

Por categorías de consumo, los mayores incrementos anuales se registraron en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con 7.30%; seguros y servicios financieros, con 7.06%, y restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.16%.

Los servicios educativos presentaron un aumento anual de 5.85%, mientras que los precios relacionados con la salud subieron 4.45%.

En tanto, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, integrado por 170 bienes y servicios, avanzó 0.40% en la quincena y 3.44% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este indicador permite observar la evolución de los precios de bienes y servicios considerados esenciales para el consumo de los hogares.

Inflación mantiene una trayectoria cercana al nivel de 2025

Los resultados de la primera quincena de octubre se conocen después de que la inflación cerrara 2025 en 3.69%, su menor nivel en cinco años.

En los años previos, el indicador se ubicó en 4.21% al cierre de 2024, 4.66% en 2023 y 7.82% en 2022, cuando alcanzó su nivel más alto para un cierre anual en más de dos décadas.

Aunque la inflación anual de la primera quincena de octubre se mantuvo ligeramente por debajo de la observada un año antes, el incremento quincenal de los precios y las presiones en algunos servicios, energéticos y productos específicos continúan siendo factores relevantes para el gasto de los hogares mexicanos.